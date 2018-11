L’astronauta scopre floppy disk del 1995 a bordo della stazione spaziale

Vecchi floppy disk sulla Stazione Spaziale Internazionale. È la singolare scoperta fatta dall’attuale comandante dell’Iss, l’astronauta Alexander Gerst dell’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea. A bordo della stazione spaziale sono riemersi alcuni ‘dischetti’ utilizzati nei personal computer degli anni ’90, alcuni compatibili con il sistema operativo Windows 95. È stato Gerst a parlarne, in Rete.

«Ho trovato un armadietto sulla Stazione spaziale che probabilmente non veniva aperto da un po’ di tempo…», ha scritto l’astronauta sul suo profilo Twitter @Astro_Alex, allegando anche la foto del contenitore di floppy disk. Uno di questi è per la versione di Windows 95, un paio hanno la dicitura ‘Crew Personal Support Data Disk‘, con i nomi di Shep e Sergey. Si tratta probabilmente dell’astronauta della Nasa William Shepherd e del cosmonauta Sergei Krikalev. Entrambi facevano parte dell’equipaggio della Expedition 1 nel 2000.

I found a locker on the @Space_Station that probably hasn’t been opened for a while… / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde… #SpaceStation20th pic.twitter.com/XOc3FS8tMm

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 20 novembre 2018