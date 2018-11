Il premier Giuseppe Conte e il tour nelle case dei Casamonica

Una passeggiata tra stucchi, ghepardi in ceramica, argenteria e arredamento kitsch. Il premier Giuseppe Conte sta girando in queste ore, scortato dalla sicurezza e dalla polizia, tra le villette confiscate al clan Casamonica nel quartiere Quadraro. Con Casalino al seguito, ovviamente.

La diretta Facebook, che ha del memorabile, mostra un presidente del Consiglio decisamente stupito mentre osserva cavalli dorati, arredamenti lussuosi che si susseguono di stanza in stanza. Gli edifici, in gran parte abusivi, saranno demoliti nei prossimi giorni.

“Qui che facciamo, un parco pubblico? Restituiamo a questo quartiere un bel parco… dovremmo sentire la sindaca. Le suggeriremo di lanciare una iniziativa pubblica per scegliere la destinazione di quest’area”, ha dichiarato il premier a fine tour.