Alla Lavagna, dopo Salvini arriva Toninelli: ma la Rai sbaglia il trailer | VIDEO

Niente, non gliene va bene una. Anche quando è ospite di un programma (all’apparenza innocuo) sulla televisione pubblica come Alla Lavagna! – il format di Raitre dove un personaggio famoso della politica si confronta con una classe di bambini di scuola elementare – Danilo Toninelli riesce a essere al centro di una gaffe.

LEGGI ANCHE > La simbologia occulta nel bambino con la maglietta rossa accanto a Salvini

Danilo Toninelli Alla Lavagna!, ma il programma fa una gaffe

In vista della puntata di questa sera, Raitre ha pubblicato il trailer dell’incontro di Toninelli con i bambini che – per la maggior parte – non lo conoscevano. Qualcuno lo ha definito «con la faccia simpatica», qualcun altro ha proposto la definizione di «nerd». In realtà, però, la cosa che ha fatto più ridere è stata il curriculum proposto dalla trasmissione.

“La politica per lui significa altruismo” #AllaLavagna oggi c’è @DaniloToninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questa sera alle 20.20 su #Rai3 pic.twitter.com/PLenOynMQ7 — Rai3 (@RaiTre) 20 novembre 2018

Secondo quanto riportato dalla voce narrante del trailer, Danilo Toninelli si sarebbe avvicinato alla politica negli anni 2000, quando «è stato consigliere regionale del M5S». Una incongruenza: Toninelli è stato eletto senatore nella passata legislatura e anche in quest’ultima. In base alle regole del Movimento 5 Stelle, che non prevedono cariche per più di due mandati, Toninelli sarebbe stato un fuorilegge.

Ecco l’errore su Danilo Toninelli Alla Lavagna!

A sbagliare, però, questa volta sono stati gli autori del programma Alla Lavagna!. Toninelli, infatti, non è mai stato eletto consigliere regionale. L’attuale ministro dei Trasporti è stato fondatore del gruppo attivisti del Movimento 5 Stelle cremasco nel 2009 ed è stato candidato in due elezioni locali: alle regionali della Lombardia nel 2010 come consigliere per la Provincia di Cremona e alle amministrative 2012 come consigliere comunale a Crema. Ma non è mai stato eletto.

Insomma, un errore piuttosto grave. Curioso che a capitarci in mezzo sia proprio Danilo Toninelli, che nel passato recente si è reso protagonista di diverse gaffe. Questa volta, però, non è stata colpa sua. Certo è che questo episodio contribuirà a far aumentare le polemiche sull’approssimazione di un programma che, già nella sua prima puntata con Salvini, aveva mostrato lacune e gaffe social. Come quella della foto scelta per presentare la puntata, con un bambino con la maglietta rossa lasciato in disparte rispetto agli altri suoi compagni.

[FOTO: screenshot del trailer proposto da Raitre]