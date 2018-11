I Bon Iver tornano in Italia: annunciata la data del tour estivo

Dopo la cancellazione della data dell’anno scorso, la band Bon Iver tornerà in Italia, per la precisione al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Il concerto sarà il 17 luglio 2019, ma i biglietti saranno in vendita già il 21 novembre, ma solo per gli iscritti al sito della band. Per tutti gli altri sarà possibile acquistarli sul circuito TicketOne dalle ore 10 di venerdì 23 novembre. Tra gli acquisti del black friday, vale la pena comprare anche il biglietto per assistere all’unica data italiana, che costerà 40 euro.

Registered members will have access to purchase tickets starting tomorrow Wednesday, November 21 at 9:00 AM GMT. Tickets will be available on Friday, November 23 at 9:00 AM GMT. You can find the ticket link at https://t.co/wcmezslKuG. There is a strict 4 ticket limit. pic.twitter.com/h6CBoP5hut — Bon Iver (@boniver) November 20, 2018

La band indie-folk fondata nel 2017 e capitanata da Justin Vernon non suona nel nostro paese da molto tempo, e il ritorno è stato ben gradito dai fan italiani. L’ultimo album risale al 2016, «22, a million», ed è il terzo dopo «For Emma, Forever Ago» e «Bon Iver, Bon Iver». L’attesissimo terzo lavoro, dopo la pausa di due anni, si distingue dai precedenti per un cambio stilistico, che si sposta verso sperimentazioni più elettroniche. Anticipato dai singoli «22 (OVER S∞∞N)» e «10 dEATh bREasT», non ha deluso le aspettative: l’album ha riscosso molto successo sia presso la critica che in termini di vendite. Il tour promozionale del 2017 prevedeva concerti sia negli Stati Uniti che in Europa, ma venne interrotto a metà «per motivi personali».

