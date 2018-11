Il mix devastante tra maltempo e Ferrovie Italiane

C’è un elemento in più che il nostro fragile territorio deve prendere in considerazione quando si parla di maltempo. Si tratta delle nostre linee ferroviarie obsolete e con scarsa manutenzione. Il bilancio delle trombe d’aria di oggi in Calabria e in Salento, da questo punto di vista, assomiglia a un bollettino di guerra. E non si parla di morti soltanto per una serie di circostanze fortuite, altrimenti saremmo qui a scavare sotto le macerie in due diverse regioni italiane.

Maltempo in Salento, treno contro un tronco d’albero

Una vettura delle Ferrovie Sud-Est si è schiantato contro un tronco di un pino secolare che, non si sa come, la tromba d’aria che ha scosso il Salento aveva scaraventato sui binari della tratta, nel percorso che separa le due stazioni di Parabita e Tuglie. Sul treno, fortunatamente, non viaggiavano passeggeri, mentre il conducente della vettura non risulta ferito. L’incidente si è verificato questa mattina, quasi a ruota rispetto a quello che è successo – alle prime luci dell’alba – in Calabria.

Maltempo in Calabria, feriti in un deragliamento

Qui, un treno locale diretto verso Crotone, partito dalla stazione di Catanzaro Lido, è stato investito da una tromba d’aria all’altezza della stazione di Roccabernarda: pur restando con difficoltà sui binari ed evitando un rischiosissimo deragliamento, la furia della tromba d’aria ha rotto alcuni finestrini e ha ferito i passeggeri che, in questo caso, viaggiavano sul convoglio. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Crotone e la squadra del distaccamento di Sellia Marina, oltre a tecnici di Trenitalia, stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Storie di ordinario disagio che, oggi, hanno contribuito soltanto a rallentare la circolazione sulle due tratte. Ma che potevano essere molto più gravi: purtroppo ci si ricorda dell’incuria e dell’abbandono di lunghi tratti di binari, specialmente al sud, soltanto in queste circostanze. Quando è troppo tardi, in genere, per intervenire.

