Nuovi Frecciarossa per l’aeroporto di Fiumicino. Più vicina l’integrazione tra Alitalia e Trenitalia

Entro il 2019 dovrebbe concretizzarsi la fusione – o acquisizione – tra Trenitalia (quindi Ferrovie dello Stato) e Alitalia. A testimonianza di questo futuro matrimonio, arriva il potenziamento e l’integrazione fra i Frecciarossa e l’aeroporto di Fiumicino, con nuovi collegamenti e nuovi treni che porteranno allo scalo romano, permettendo una migliore fruibilità di entrambi i servizi di trasporto.

Il potenziamento entrerà in vigore il prossimo 9 dicembre, contestualmente all’entrata in vigore dei nuovi orari invernali. La prima novità sarà l’introduzione di un nuovo Frecciarossa per unire Venezia (dalla stazione di Mestre) con l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, il principale scalo aereo della capitale. L’alta velocità non si ferma qui e a poter usufruire del nuovo servizio di collegamento saranno anche le città di Firenze, Pisa, La Spezia e Genova a cui saranno dedicate due nuove linee dirette con Roma e il suo aeroporto.

Il Frecciarossa collegherà Venezia all’aeroporto di Fiumicino

Le due nuove corse ad Alta Velocità in partenza (e arrivo) da Fiumicino Aeroporto per Genova, La Spezia, Pisa, Firenze, vanno ad aggiungersi alle attuali quattro corse da e per Venezia che, a partire dal 18 dicembre, saranno effettuate utilizzando treni Frecciarossa. Potenziata anche la linea Milano-Roma, con le Frecce che vedranno partire la loro prima corsa ogni giorno alle ore 5.20 dalla stazione Centrale del capoluogo meneghino (5.32 da Rogoredo), passando da Reggio Emilia alle 6.09 per arrivare a Roma Termini alle 8.29. Il tutto per garantire una fascia più ampia nei collegamenti tra le due città.

Cambiano anche i collegamenti con la costa adriatica

Grandi cambiamenti anche per quel che riguarda le linee che uniscono l’Italia tra Ovest ed Est. Saranno accelerate le corse che collegano Milano e Torino con la costa adriatica – diminuendo i tempi di percorrenza per arrivare in Romagna e in Puglia -, con il capoluogo piemontese che sarà collegato direttamente (per la prima volta) con la città di Lecce attraverso l’alta velocità. Anche Roma sarà più vicina alla Puglia, grazie alle dieci Frecce che saranno impiegate nei fine settimana tra la capitale e Bari, con due Frecciargento che renderanno il viaggio temporalmente più sostenibile (3 ore e 30 minuti).

