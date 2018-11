Salvini-Isoardi, la cena per farli (ri)conoscere

C’eravamo tanto amati. Poi odiati. Ora di nuovo amati. Non c’è notizia di un riallacciamento dei rapporti tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, ma ieri sera, nel corso di una cena di gala dell’Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) la coppia (scoppiata) che ha fatto scatenare il gossip nelle ultime settimane – al pari della relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona – si è ritrovata unita allo stesso tavolo, gomito a gomito, in una serata fatta di buon cibo e sorrisi.

Dopo gli stracci volati via social tra i due – con la bella conduttrice piemontese che aveva annunciato la fine della relazione tra i due attraverso un post su Instagram e la risposta del leader della Lega – Elisa Isoardi e Matteo Salvini sembrano aver seppellito l’ascia di guerra e si sono ritrovati a condividere la serata organizzata dall’Alis fianco a fianco. Battute e sorrisi tra i due che hanno scatenato il gossip sul possibile riavvicinamento della coppia.

Salvini e Isoardi, la cena della riappacificazione

Elisa Isoardi era la presentatrice della serata, mentre Matteo Salvini si è paracadutato (a sorpresa) all’evento vestito di tutto punto. Lo smoking, un po’ esagerato per una serata di quel tipo, lo aveva indossato per un’altra cena a cui il leader della Lega aveva partecipato – e per cui era stato «costretto» a disertare la conferenza stampa con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte dopo la firma del protocollo sulla Terra dei Fuochi a Caserta -, al Quirinale in onore dell’emiro del Qatar, ospite a Roma.

La coppia non è più scoppiata?

Questa improvvisata ha scatenato le illazioni del gossip, con molti che già parlano di una riappacificazione tra i due (come è evidente dalle immagini scattate durante la cena) e, chissà, di un ritorno di fiamma. L’ex (?) coppia non si è nascosta e si è prestata all’obiettivo dei fotografi, dando adito a queste voci.

(foto di copertina: ANSA/ANDREA LINARES)