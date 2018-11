L’ex calciatore Paul Gascoigne denunciato per molestie sessuali

Nuovi guai con la giustizia per Paul Gascoigne. L’ex calciatore inglese, con un passato in Italia con la maglia biancoceleste della Lazio, è stato formalmente denunciato per molestie sessuali ai danni di una giovane. L’episodio risale allo scorso 20 agosto a bordo di un treno partito da York, città a nord di Leeds. La donna aveva immediatamente raccontato l’episodio alla polizia inglese, ma solo ora è arrivata la denuncia formale per quel che è accaduto e per cui dovrà rispondere in tribunale.

Gazza Gascoigne era stato immediatamente fermato dalla polizia alla stazione ferroviaria di Durham. Ascoltato dagli inquirenti, era stato arrestato e immediatamente rilasciato. Ora l’accusa è stata formalizzata e il prossimo mese – l’11 dicembre – dovrà presentarsi in tribunale per difendersi dalle accuse. Quel 20 agosto scorso la donna aveva denunciato l’ex stella della Nazionale inglese e della Lazio per averla «toccata in modo inappropriato».

Paul Gascoigne e la sua vita spericolata

Dopo i problemi con l’alcol e le droghe, continuano le bizze con la giustizia per Paul Gascoigne. Negli ultimi mesi era tornato a far parlare di sé per la sue dipendenze e – meno di due anni fa – aveva pubblicamente dichiarato di aver intrapreso un processo di riabilitazione per ripulire il proprio fisico dai suoi vizi che ne hanno – tra le tante cose – condizionato la carriera. Spesso e volentieri, infatti, Gazza non è riuscito a esprimere sul campo le proprie qualità calcistiche a causa del suo stile di vita, lontano dai canoni del giocatore modello.

A processo il prossimo 11 dicembre

Adesso questa nuova infamante accusa che aggrava la sua fedina penale. Il prossimo 11 dicembre dovrà difendersi per le molestie ai danni di una 25enne a bordo di un treno e la legislazione inglese, su questi temi, non è mai delicata. Così come dure sono le sanzioni previste dal sistema giuridico d’oltremanica.

