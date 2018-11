Le Iene tagliano la risposta della Meloni, che può andare a vedere il film di La Vardera a una condizione

La sua risposta è stata tagliata in modo determinante

L’operazione fatta lo scorso anno da Ismaele La Vardera, inviato de Le Iene candidato a sindaco di Palermo per girare – in incognito – un film sugli incroci pericolosi della politica italiana, ha fatto molto discutere, sia gli addetti ai lavori, sia i cittadini comuni. Il programma di Mediaset ha voluto promuovere il film Italian Politics For Dummies nelle sale cinematografiche il 26 e il 27 novembre chiedendo ai politici coinvolti nelle riprese la loro disponibilità a guardarlo.

Giorgia Meloni critica La Vardera

Tra questi, ovviamente, c’è anche Giorgia Meloni che – insieme a Matteo Salvini – nel 2017 aveva sostenuto la candidatura civica di Ismaele La Vardera. Il numero uno di Fratelli d’Italia è stata tra le persone più scottate dall’esperienza dell’inviato de Le Iene, il quale è stato da lei apertamente criticato, dal momento che – attraverso questa operazione – avrebbe ingannato gli elettori di Palermo.

La Meloni, nel servizio trasmesso da Le Iene, sembra aver risposto all’invito della trasmissione con un rifiuto categorico a vedere il film. In realtà, le cose stanno diversamente. Nel video integrale dell’intervista che la stessa Meloni ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, si può capire come la deputata di Fratelli d’Italia abbia espresso un concetto diverso nella sostanza.

Le Iene hanno tagliato la risposta di Giorgia Meloni

Fermo restando il suo rifiuto ad assistere alla proiezione, la Meloni ha precisato: «Qualora La Vardera fosse disposto a rinunciare ai compensi per quest’operazione che ha fatto, potrei anche cambiare idea». Insomma, la Meloni ha voluto sottolineare come il docufilm verità di La Vardera possa essere giustificato soltanto in assenza di interessi economici. Ecco la risposta completa pubblicata sulla pagina Facebook della Meloni:

«Incredibilmente la mia risposta è stata tagliata – ha commentato la Meloni -. Perché? Davvero incomprensibile. Comunque, ecco la versione integrale. Guardatela!». L’aspetto economico dell’operazione La Vardera sembra non interessare a Le Iene. E quando qualcuno prova a sfiorarlo, la risposta è tagliare in sede di montaggio.