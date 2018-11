George R.R. Martin si isola in montagna per finire The Winds of Winter

The Winds of Winter è il sesto romanzo nella saga di A Song of Ice and Fire

George R.R. Martin starebbe scrivendo The Winds of Winter, il sesto romanzo nella saga di A Song of Ice and Fire. a spiegare la novità è Luigi Toto che riprende un lavoro del The Wall Street Journal. Secondo la testata americana George R.R. Martin si sarebbe nascosto e rinchiuso in una casa in montagna per concludere la sua ultima opera.

Come ricorda Totot non è la prima volta che Martin decide di chiudersi da qualche parte per finire un libro. Lo fece anche per il quinto capitolo della saga, A Dance With Dragons.

L’uscita di The Winds of Winter è stata continuamente rimandata. Doveva uscire nel 2017, poi nel 2018, ora, probabilmente, la pubblicazione sarà nel 2019. L’ultima stagione di Game of Thrones, che andrà in onda ad aprile 2019, sarà composta da sei episodi.

