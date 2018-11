Quando arriva il reddito di cittadinanza? È una domanda che si sono posti e si pongono in Italia milioni di persone che sperano di poter accedere al sussidio proposto dal Movimento 5 Stelle e inserito nel programma di governo con la Lega. Un’indicazione chiara arriva ora dal vicepremier Luigi Di Maio, ministro di Lavoro e Sviluppo Economico, che in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino ha svelato le possibili date. «I 780 euro nelle tasche degli aventi diritto – ha detto il leader M5S al giornale napoletano – arriveranno a marzo prossimo, potrà essere il giorno 15 o 30, sicuramente non il primo aprile visto che l’ironia si sprecherebbe. I soldi verranno accreditati su una normale card e chi non ha una tessera elettronica non verrà discriminato».

Reddito di cittadinanza, Di Maio dà le date: i soldi il 15 o 30 marzo

Nell’intervista al Mattino Di Maio parla anche del protocollo sulla Terra dei Fuochi. Oggi mezzo governo è a Caserta per affrontare il tema. Il vicepremier parla di un maggiore impegno delle forze dell’ordine e dell’impiego di strumenti di intelligence, per fermare gli incendi ai siti di stoccaggio: «Occorre che ministero della Difesa, dell’Interno e dell’Interno impieghino l’esercito per presidiare i siti individuati dalle prefetture, Stir e aree di stoccaggio. Bisogna poi fare arrivare carabinieri specializzati per attività di intelligence oltre a far partire un monitoraggio sanitario attraverso il coinvolgimento dei medici di base con il progetto Epica adottato dalla Regione. Adesso serve soprattutto il coordinamento tra governo ed enti locali, offrendo anche la possibilità ad Asl e Arpac di intervenire in tempi certi per fornire ai sindaci dati sulle diossine in caso di roghi e determinare così le azioni da intraprendere. Il fenomeno si trasforma continuamente e non riguarda solo la Campania, come dimostra l’incendio di qualche settimana fa a Milano».

(Foto di copertina da archivio Ansa: il ministro del Lavoro dello Sviluppo Economico e vicepremier Luigi Di Maio durante la conferenza stampa sulla questione Ilva, il 23 agosto 2018. Credit immagine: ANSA / ANGELO CARCONI)