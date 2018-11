Bonucci risponde ai fischi di San Siro: «La mamma degli imbecilli è sempre incinta»

Bonucci ha risposto in maniera netta

I tifosi del Milan non hanno digerito il cambio di maglia

Durante la partita Italia-Portogallo finita senza reti, Leonardo Bonucci è stato oggetto di ripetuti fischi dalla parte milanista di San Siro, la quale non ha ancora dimenticato il passaggio dal Milan alla Juve quest’estate.

LEGGI ANCHE > Peaky Blinders diventerà un film

Al termine della partita, il difensore della nazionale ha commentato la vicenda: “La mamma degli imbecilli è sempre incinta. Ho comunque la fiducia dei miei compagni di squadra e per me conta questo“.

Bonucci risponde così ai fischi. pic.twitter.com/oACzNKEVLb — Andrea (@andrea___182) 17 novembre 2018

Twitter si è schierato per la maggior parte contro il giocatore della Juventus. “Lasci la Juve, pretendi di essere il capitano del Milan. Dopo un anno te ne vai senza una parola e dici solo che hai commesso un grave errore, fregandotene di chi ti aveva accolto a braccia aperte. Poi dici che chi ti fischia a S Siro è un imbecille. Parliamone… #Bonucci“, scrive Fabio Ravezzani.

Lasci la Juve, pretendi di essere il capitano del Milan. Dopo un anno te ne vai senza una parola e dici solo che hai commesso un grave errore, fregandotene di chi ti aveva accolto a braccia aperte. Poi dici che chi ti fischia a S Siro è un imbecille. Parliamone… #Bonucci — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) 17 novembre 2018

Lo stesso Bonucci ha commentato la partita con un cinguettio: “Volevamo vincere, non ci siamo riusciti, ma si cresce attraverso risultati come questi, ed è il nostro obiettivo. Ciò che conta è non perdere entusiasmo e fiducia. Indossare questa maglia è una cosa unica, questa maglia è unica. Ogni tanto lo si dimentica. #LB19 #VivoAzzurro“.

Volevamo vincere, non ci siamo riusciti, ma si cresce attraverso risultati come questi, ed è il nostro obiettivo.

Ciò che conta è non perdere entusiasmo e fiducia.

Indossare questa maglia è una cosa unica, questa maglia è unica.

Ogni tanto lo si dimentica. #LB19 #VivoAzzurro pic.twitter.com/zequwUssKm — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 17 novembre 2018

(Foto credits: Ansa)