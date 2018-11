Chiara Ferragni batte Rihanna nella classifica delle donne più influenti della moda

Non esistono più scuse per sottovalutare l’impatto di Chiara Ferragni. Mentre in Italia ancora c’è chi si ostina a non capire – per finta – che lavoro fa e a farle le pulci per l’acqua Evian, all’estero la 31enne di Cremona vale più di Rihanna. Parola del Financial Times.

Chiara Ferragni scavalca Rihanna

Nell’articolo “The rise and rise of the ultra-influencer“, il Financial Times analizza la lista delle donne più influenti del mondo della monda secondo il sito Lyst e (sorpresa?) c’è anche Chiara Ferragni al settimo posto. Prima di controbattere che non è una grande posizione, bisogna guardare chi c’è dietro di lei: Rihanna e Ariana Grande. E c’è da considerare che è «l’unica non americana della lista». La descrizione le fa onore: «Da quando ha iniziato la sua carriera quasi un decennio fa con il blog “The Blonde Salad”, ha sviluppato un business da 7 milioni di sterline all’anno, che include linee di abbigliamento, scarpe e accessori». La classifica di Lyst analizza l’impatto delle influencers nel mondo della moda incrociando il numero di followers e di engagement creato con i post sui social media. «Molti dei suoi 15,4 milioni di followers Instagram sono corsi a vedere prodotti Dior all’indomani del suo matrimonio con ilm rapper italiano Fede (che ha 7,2 milioni di followers» continua l’articolo, sottolineando che «le ricerche per il brand sono aumentate del 109 percento nella settimana successiva alla stravagante cerimonia di questa estate». Chiara adesso si trova a Disneyland Paris, dove domani farà da madrina alle celebrazioni del 90esimo compleanno di Topolino, e insieme a lui parteciperà alla parata e accenderà l’albero di Natale. Tra le sue stories insieme a Mickey Mouse però, c’è anche un ringraziamento al Financial times e ai suoi follower. «Sono davvero onorata di essere al settimo posto delle ultra influencers più potenti al mondo – scrive sotto la foto – Non posso credere di essere nella lista prima di icone del calibro di Rihanna @badgalriri e Ariana Grande @arianagrande,alcune tra le mie preferite 😍 È davvero pazzesco!» e ovviamente aggiunge l’hashtag #ChiaraNeverStop.

Ai primi posti si riconfermano le sorelle Kardashian – Jenner

Al primissimo posto, c’è Kylie Jenner, che aveva ricevuto a luglio da Forbes il titolo di Donna più pagata del mondo. L’impatto degli outfit scelti dalla più giovane della famiglia prodigio corrisponde a circa 2milioni di ricerche sul sito Lyst. «Nelle 48 ore successive alla sua festa di compleanno – scrive il FT – dove ha indossato, tra gli, un minidress rosa, le ricerche per questo tipo di abito sono salite del 107 percento». Pur avendo un 1milione di follower in meno, Kylie si posiziona prima della sorella maggiore Kim Kardashian. 120milioni di follower su Instagram e 59 su Twitter fans, Kim Kardashian questa estate ha ricevuto il premio del Council of Fashion Designers. Nel discorso di ringraziamento disse: «Non posso credere di star ricevendo un premio legato alla moda, considerando che sono nuda la maggior parte del tempo». Eppure, quando si veste il suo impatto è sbalorditivo. Lo disse anche Tommy Hilfiger, spiegando che «ogni volta che indossa, posta una foto o parla di un brand di moda, c’è un istantaneo e significativo aumento sia in promozione che in vendite». Un esempio? quando si è vestita da capo a piedi Fendi, le ricerche per il marchio sono salite del 16percento per il mese successivo.

La lista delle dieci donne più influenti nel mondo della moda

Quella del Financial Times è un’analisi in anteprima: le analisi di Lyst verranno pubblicate la prossima settimana, ma dall’articolo del giornale inglese emerge già la lista delle prime 10.

1 Kylie jenner

2 Kim Kardashian

3 Meghan Markle

4 Cardi B

5 Beyoncé

6 Serena Williams

7 Chiara Ferragni

8 Black Lively

9 Rihanna

10 Ariana Grande

