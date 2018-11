Parigi ama Mimmo Lucano

Il sindaco era stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Parigi tuona un “J’accuse” contro l’Italia, ma stavolta non si tratta né di migranti né di spread. Bensì del modello Riace. La giunta comunale della capitale francese ha approvato una delibera in sostegno di Domenico Lucano, auspicandosi che la sindaca Anne Hidalgo lo inviti in città «a testimonianza del sostegno della città di Parigi».

La delibera di Parigi Pro-mimmo: «Sospensione inaccettabile»

Nel testo della delibera la giunta parigina ha scritto che «la decisione della giustizia italiana di sospendere il sindaco di Riace dal suo incarico di sindaco è una decisione politica inaccettabile». Le «eccezionali azioni di solidarietà» volte all’integrazione dei migranti nel piccolo comune realizzate da Domenico Lucano sono la dimostrazione che «una tale politica è possibile a livello comunale e che è compatibile con il rispetto, la dignità e il benessere dei suoi abitanti», continua la delibera.

L’iniziativa è stata promossa dai gruppi Communistes-Front de Gauche, Groupe écologiste (Gep) e Génération.s., che hanno anche lanciato un appello alla sindaca Anne Hidalgo. La giunta la invita a «scrivere all’Ambasciata della Repubblica italiana per condividere la preoccupazione del Consiglio di Parigi rispetto al trattamento subito da Domenico Lucano». Hidalgo viene inoltre sollecitata a manifestare con i sindaci italiani solidarietà al primo cittadino di Riace. Ora l’approvazione definitiva del testo spetterà al consiglio comunale.

