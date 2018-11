Al Bano come Cassano: prima annuncia il ritiro, poi ci ripensa

Al Bano non si ritirerà al termine dell'anno, come invece annunciato nei mesi scorsi

La deadline (della sua carriera) l’aveva fissata proprio lui lo scorso anno: «Il 31 dicembre 2018, in occasione del concertone di fine anno, sarà l’ultima volta in cui mi esibirò in pubblico». Parole e musica di Al Bano Carrisi che, però, ci ha ripensato e ora ha annunciato di voler continuare a cantare. A convincerlo è stata la mobilitazione dei suoi fan, che gli hanno chiesto a più riprese di non abbandonare le scene musicali. Un invito che, alla fine, è stata accettato dal cantante di Cellino San Marco.

L’aria della Puglia – come già accaduto con il talento di Bari Vecchia Antonio Cassano – deve rendere molto indecisi, dato il dietrofront fatto dal noto cantante . «È vero, volevo ritirarmi alla fine di quest’anno, ma la reazione dei miei fans dopo l’annuncio di un anno fa mi ha indotto a cambiare idea – ha spiegato Al Bano in un’intervista rilasciata al telegiornale di TeleNorba -. Vogliono che continui a cantare e io continuerò a farlo. Non voglio più ritirarmi». Il concertone di capodanno, quindi, non sarà l’ultima occasione per vedere l’esibizione in pubblico del noto cantante di Cellino San Marco, che continuerà a girare l’Italia e il mondo come fatto nelle ultime settimane.

Troppo forte il richiamo dei fan

Il suo ultimo tour è stato in Cina e Russia, ma a breve proseguirà facendo tappa in Lituania, Corea, Germania e in Polonia, dove si esibirà anche per il concerto della notte di Capodanno a Zakopane. «I problemi di salute – ha spiegato Al Bano – mi avevano indotto a immaginare di cambiare la mia vita, ma ho ritrovato forza ed entusiasmo. Oggi a smettere non ci penso proprio». L’agenda per il 2019 è già ricca di impegni e sono in programma anche altri concerti in compagnia dell’ex moglie Romina Power.

Al Bano: «Mi è piaciuta la svolta di Salvini»

Nell’intervista rilasciata al direttore del TgNorba, c’è stato spazio anche per la politica. Al Bano si è detto sorpreso del nuovo atteggiamento di Matteo Salvini e lo giudica migliore rispetto al suo socio di governo Luigi Di Maio: «La svolta che ha dato Salvini mi è piaciuta. Prima la Lega era contro il sud. Tra i due mi sembra lui il più attivo».

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)