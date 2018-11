Arriva il Monopoly Edizione Dell’Imbroglio

I tipi di imbroglio? Non pagare l'affitto, rubare banconote dalla banca, spostare la pedina in avanti

Hasbro ha da poco lanciato sul mercato una versione molto alternativa del Monopoly, il Monopoly Edizione Dell’Imbroglio. Il nuovo gioco sta diventando virale sui social, anche grazie al coinvolgimento del gruppo comico romano The Pills.

MONOPOLY IMBROGLIO LE REGOLE: VINCONO I PIU’ SCORRETTI

“Un recente studio condotto da Hasbro ha rivelato che quasi la metà dei giocatori tenta di imbrogliare durante le partite a Monopoly. Nel 2018, quindi, abbiamo deciso che era ora di dare ai fan quello che desiderano da sempre: una versione di Monopoly che in incoraggia l’imbroglio”, spiegano dalla casa.

L’Edizione dell’Imbroglio di Monopoly è caratterizzata da 15 nuove cheat cards, ognuna della quali invita il giocatore a imbrogliare. I tipi di imbroglio? Non pagare l’affitto, rubare banconote dalla banca, spostare la pedina in avanti anche se non è il turno giusto. Se il giocatore viene beccato a imbrogliare durante la partita fa un giro direttamente in prigione con una ammenda tra i 100 e 200 dollari alla banca. In alternativa potrà indossare le manette (sì, manette presenti all’interno della confezione) per un turno.