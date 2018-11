Incendio in una galleria della Napoli-Salerno, un operaio è grave: ricoverato con ustioni a mani e viso

Un 40enne è stato ricoverato in gravi condizioni con ustioni sul 20 per cento del corpo

Cinque operai sono rimasti feriti a causa di un incendio scoppiato la scorsa notte lungo la linea ferroviaria Napoli-Salerno, nel tratto che va da Nocera Inferiore giunge al capoluogo salernitano, nella galleria Bivio Santa Lucia. Le fiamme si sono sviluppate mentre erano in corso lavori di manutenzione e a bordo di un locomotore. E hanno coinvolto un mezzo della ditta Salcef, che lavora per conto di Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo FS, ferendo i cinque operai che sono stati soccorsi dal 118.

Incendio in una galleria ferroviaria della linea Napoli-Salerno: 5 feriti

La circolazione dei treni tra Salerno e Bivio Santa Lucia è stata subito sospesa. I collegamenti regionali Salerno-Caserta sono stati garantiti da autobus impiegati anche tra Salerno e Nocera Inferiore, a integrazione del servizio metropolitano Salerno-Napoli Campi Flegrei.

Fiamme a bordo di un locomotore in manovra

L’incendio si è sviluppato verosimilmente per motivi accidentali – in mattinata risultava ancora in corso l’accertamento sulle cause – a bordo del locomotore in manovra, provocando il ferimento grave di un operaio, poi ricoverato, e l’intossicazione degli altri. Dell’accaduto è stato subito informato il centro operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Nocera Inferiore, quelli della sottosezione della Polfer di Salerno, del posto Polfer di Nocera, i carabinieri di Nocera Superiore, i vigili del fuoco e il 118. È poi intervenuto anche il pm di turno della Procura di Nocera Inferiore che ha disposto indagini per accertare la dinamica dell’accaduto, se si sia trattato di un incidente e eventuali responsabilità.

Operaio 40enne gravemente ferito, ricoverato con ustioni a mani e viso

L’uomo rimasto gravemente ferito è un operaio di 40 anni. È stato investito dalle fiamme. Ha ustioni sul 20 per cento del corpo, in particolare alle mani e al viso. È ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale del Cardarelli di Napoli ma, secondo quanto si apprende da fonti sanitario, non è in pericolo di vita. Gli altri operai hanno riportato ferite lievi e intossicazione.

