Old Wild West e la colpa delle chiusure domenicali (che ancora non ci sono)

Il Sole 24ore spiega come la vendita del gruppo sia stata messa in stand-by per via del rischio chiusure domenicali

Pensate che le dichiarazioni di un membro del governo non influenzino l’economia a stretto giro? Vi sbagliate. In queste ore sta facendo notizia il congelamento della cessione della nota catena di ristoranti Cigierre, il gruppo che comprende noti marchi come Old Wild West, Cantina Mariachi, Arabian Kebab, Wiener Haus, Shi’s e Kukkuma Cafè e, infine, Temakinho. La colpa? Di Luigi Di Maio e della ipotesi concreta di chiusure domenicali per i centri commerciali in Italia.

Il fondo internazionale Bc Partners, azionista di controllo dell’azienda – spiega Il Sole24 ore – ha infatti deciso di interrompere il processo di vendita che era in corso. In corsa, come potenziali acquirenti, c’erano ancora i private equity esteri Permira e Onex Capital. Ma in questi giorni è stata presa la decisione di non proseguire nell’operazione. La mancata vendita di Cigierre, azienda valutata circa 750 milioni di euro, dipendete proprio dal fattore rischio Italia. E nello specifico dal pericolo di chiusura domenicale nei centri commerciali dove questi ristoranti dominano. E guadagnano: specialmente la domenica. Secondo alcune fonti interpellate dal quotidiano economico la vendita sarebbe stata messa in pausa, in attesa di avere maggiore chiarezza sulla nuova regolamentazione del settore. Regolamentazione che chissà quando arriverà, dato che finora Di Maio ha paventato le chiusure domenicali più per propaganda che per un decreto di fatto.

E chi rischia di rimetterci ora? I lavoratori di ristoranti come l’Old Wild West naturalmente, che sono in attesa di una vendita del gruppo sempre più basilare.

