Così non te l’hanno mai spiegato: il (video) glossario politico di Federica Cacciola

C’è modo e modo per scoprire il mondo della politica. Studiandola sui libri di scuola. Tenendosi informati e approfondendo gli argomenti del giorno. Facendola sul campo. O consultando il video-glossario politico di Federica Cacciola.

Il video glossario politico di Federica Cacciola

L’attrice siciliana, nota per aver interpretato il personaggio web Martina Dell’Ombra, ha deciso di spiegare i temi che occupano l’agenda dei partiti con linguaggio semplice ma vivace. Una vera e piacevole alternativa alle interminabili, noiose, grigie pagine di enciclopedia. Si passa dallo spread che «ricorda il suono del getto della panna montata ma in realtà è qualcosa di molto meno divertente» alla legge di bilancio che «decide il tuo peso forma».

Il decreto Milleproroghe è il decreto legge che il governo approva per posticipare l’entrata in vigore o la scadenza di alcune disposizioni normative. Fu introdotto nel 2005 dal governo Berlusconi come misura eccezionale e, come tutti i decreti legge, con il presupposto della necessità e dell’urgenza. Negli anni successivi tutti i governi vi hanno fatto ricorso. Trasformandolo in una consuetudine di fine anno.

La legge di Bilancio è la legge attraverso la quale ogni anno il Parlamento approva il bilancio dello Stato indicando le spese e le entrate dello Stato previste per l’anno successivo. Dev’essere presentata ogni anno entro il 31 dicembre. A differenza della legge di Stabilità non può introdurre nuovi tributi e nuove spese.

Nel linguaggio comune per spread s’intende lo spread tra Btp e Bund, ovvero il differenziale tra il tasso di rendimento dei titoli di Stato italiani ed omologhi tedeschi. In particolare si fa riferimento al differenziale relativo ai titoli di Stato decennali. È un valore che viene continuamente monitorato per monitorare la fiducia del mercato rispetto al nostro Paese, come la finanza reagisce alle scelte politiche italiane e come valuta l’andamento della nostra economia. Uno spread in crescita è il segnale di un’aumentata sfiducia.

(Immagine di copertina da video di Giornalettismo)