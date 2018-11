Gb, dopo l’accordo sulla Brexit si dimettono due ministri

Dopo l’accordo nel governo di Londra sulla Brexit, annunciato dalla premier Theresa May, nel Regno Unito è tempo di dimissioni di ministri e sottosegretari. Hanno lasciato la loro carica Shailesh Vara a Dominic Raab, rispettivamente sottosegretario per l’Irlanda del Nord, un junior minister, e il ministro per la Brexit.

Brexit, dopo l’accordo sulla Brexit dimissioni di due ministri

Vara (sottosegretario al dicastero dell’Irlanda del Nord, junior minister nella definizione britannica) ha annunciato via Twitter le sue dimissioni dal governo May. È lui, 58 anni, esponente dei Tory, il primo componente del governo May a dimettersi per protesta contro l’intesa con Bruxelles. Nella lettera di rinuncia sostiene che la bozza sia destinata a lasciare il Regno Unito «a metà del guado» a tempo indeterminato e non dia garanzia definitive che l’Irlanda del Nord non abbia alla fine relazioni con l’Unione Europea più profonde rispetto al resto del Paese. «Siamo una nazione orgogliosa – è stato il suo messaggio – e ci siamo ridotti ad obbedire alle regole fatte da altri paesi che hanno dimostrato di non avere a cuore i nostri migliori interessi. Possiamo e dobbiamo fare meglio di questo. Il popolo del Regno Unito merita di meglio», ha aggiunto. La premier May difenderà l’accordo di fronte alla Camera dei Comuni, dove è peraltro attesa dal fuoco di fila delle polemiche incrociate da oppositori e sostenitori ultrà della Brexit, sia nei gruppi di opposizioni, sia una parte della sua stessa maggioranza.

Anche il ministro per la Brexit Raab, 44 anni, ha annunciato le dimissioni su Twitter. «Non posso in buona coscienza sostenere i termini proposti per il nostro accordo con l’Ue», ha scritto allegando al messaggio la lettera di dimissioni inviata al premier. Nella missiva afferma di «comprendere» i motivi per i quali il governo abbia deciso a maggioranza di sposare la bozza d’intesa e di «rispettare il diverso punto di vista» espresso che ha spinto May e «altri colleghi» a dare il via libera al testo «in buona fede». Ma afferma anche di non poter accettare un accordo che a suo dire nella soluzione proposta per l’Irlanda del Nord rappresenta «una minaccia reale all’integrità del Regno Unito», né un meccanismo di «backstop indefinito». Raab, che è il secondo ministro per la Brexit a lasciare in questi mesi, non chiede le dimissioni della premier. Ma il suo forfait significa comunque un colpo duro sia per il governo e per il contesto negoziale.

