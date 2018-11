Il siriano che ha tentato di darsi fuoco cospargendosi di vino rosé

Martedì pomeriggio un uomo, che ha poi detto alla polizia francese di essere un cittadino siriano, ha dato in escandescenza su un treno a Lione, senza però riuscire nel proprio intento. Si è cosparso di vino rosè e poi ha tentato di darsi fuoco sotto gli occhi dei passeggeri terrorizzati per la scena a cui stavano assistendo. Il maldestro tentativo – per il momento non è stata esclusa la pista terroristica – è miseramente fallito e l’uomo è stato arrestato dalla polizia transalpina.

LEGGI ANCHE > Belluno, il bambino che con 5 euro vuole salvare la montagna commuove tutti

L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno a bordo di un treno Tgv (ad alta velocità) della linea ferroviaria che collega Lione e Lilla. Il mezzo era fermo alla stazione Part-Dieu, quando l’uomo – che ha spiegato agli inquirenti di essere un cittadino siriano arrivato in Francia poco prima – ha iniziato a intimorire gli altri passeggeri mostrando un video di propaganda Isis dal proprio smartphone. Il terrore è salito immediatamente tra le persone sedute al suo fianco nella sua stessa carrozza, ma quello che accade dopo è ancora peggio. Seppur con risvolti tragicomici.

Il siriano che tenta di darsi fuoco col vino rosè. E fallisce

Il siriano ha tirato fuori dalla propria borsa una bottiglia di vino rosè e ha iniziato a spruzzarsela addosso, nel tentativo di cospargersi di alcol. Qualche istante dopo ha preso un accendino per darsi fuoco, fallendo miseramente nel suo tentativo. Troppo poco l’alcol contenuto nel vino rosè utilizzato e l’effetto incandescente è fallito anche grazie a un militare e a un poliziotto fuori servizio che lo hanno bloccato e avvisato le forze dell’ordine che lo ha fermato, fatto scendere dal treno, condotto in commissariato e arrestato.

Ancora aperta la pista terroristica

Gli inquirenti non hanno ancora escluso la pista terroristica per questo folle e maldestro gesto. Il racconto dell’uomo non ha ancora chiarito il perché abbia tentato di darsi fuoco a bordo di quel treno fermo alla stazione di Lione Part-Dieu.