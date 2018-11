Giuseppe Conte saluta la gente | VIDEO

Un po’ Giuseppe Conte e un po’ Regina Elisabetta. Durante la foto di gruppo al termine della conferenza di Palermo, il premier italiano era in posa con gli altri capi di Stato e ministri quando, a un certo punto, si distrae, volta lo sguardo in alto sulla sua destra, alza il braccio e inizia a scuotere la mano in segno di saluto, un po’ come la monarca inglese nelle occasioni pubbliche. Incuriositi, gli ospiti gli chiedono chi stesse salutando e lui risponde: «two tourist».

Il siparietto è andato in scena nei cortili del Grand Hotel Villa Igeia che ieri ha ospitato la conferenza di Palermo, un incontro tra diversi capi di Stato, rappresentanti dell’Onu, della Lega Araba, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale per un confronto sulla situazione libica. E nel momento della foto ricordo dell’evento, come mostrato anche dal video pubblicato da Palazzo Chigi, il premier italiani si è distratto per salutare alcuni turisti affacciati dal balcone dell’hotel.

Chi salutava Giuseppe Conte?

«Chi sta salutando?», hanno chiesto i fotografi. E Giuseppe Conte risponde e spiega, questa volta in italiano, sorridendo: «Due turisti che sono venuti qui perché si volevano rilassare in tranquillità e non volevano gente». Scelta sbagliata per quei due turisti dato che hanno scelto di visitare Palermo e alloggiare a Villa Igeia nei giorni in cui la città è stata militarizzata per l’arrivo di così tanti e importanti rappresentanti da tutto il mondo. Dopo la simpatica scenetta, il premier si è ricomposto, è tornato serio e si è rimesso in posa per la foto di rito.

Siparietto divertente anche per gli ospiti

A incuriosirsi per questo gesto fuori dai canoni istituzionali non sono stati solamente i cronisti e fotografi presenti a Villa Igeia per catturare i momenti clou della conferenza di Palermo, ma anche gli stessi capi di Stato e rappresentanti delle varie istituzioni invitate che hanno immediatamente chiesto a Giuseppe Conte se conoscesse quelle due persone salutate.

(foto di copertina da: estratto video da canale Youtube Palazzo Chigi)