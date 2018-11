Lo schiaffo di Michele Criscitiello a un dirigente di una squadra avversaria

Lo si vede sui canali di Sportitalia a sentenziare e pontificare sul calcio (italiano e non), invitando nella propria trasmissione personaggi di diverso calibro, tra cui l’ospite fisso (o quasi) Luciano Moggi, già radiato per il caso Calciopoli che ha stravolto il calcio italiano nell’estate del 2006 . Ora, Michele Criscitiello, direttore della Tv dello sport (e non solo) sale alla ribalta e non per meriti sportivi. Tra le sue tante attività c’è anche quella di presidente di una squadra di Serie D e, proprio in occasione dell’ultima partita della sua Folgore Caratese, ha dato in escandescenza colpendo con uno schiaffo un dirigente del Ligorna.

L’episodio è accaduto domenica scorsa al termine del match di Serie D che vedeva di fronte i brianzoli della Folgore Caratese e il Ligorna, squadra della provincia di Genova. A fine partita – vinta dalla squadra di casa con il punteggio di 3-1 – Michele Criscitiello (presidente del club dal 2016) ha colpito con uno schiaffo al volto e un calcio al fianco un dirigente del Ligorna. Il tutto dopo essersi fatto cacciare dal direttore di gara nel corso del secondo tempo per aver minacciato qualche tesserato sulla panchina avversaria.

Lo schiaffo di Criscitiello e l’inibizione per un mese

Un gesto che non è passato inosservato alla giustizia sportiva che lo ha squalificato e inibito per un mese. «Allontanato nel corso del secondo tempo per essersi avvicinato alla panchina della società ospitata con fare minaccioso – si legge nel comunicato del giudice sportivo -, al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi raggiungeva un dirigente avversario e lo colpiva con uno schiaffo al viso e un calcio all’altezza del fianco. Veniva bloccato e condotto all’interno dello spogliatoio solo grazie all’intervento dei dirigenti della società ospitante».

Criscitiello: «Non mi pento di nulla»

La replica del volto storico di Sportitalia non si è fatta attendere su Twitter. In un post, infatti, spiega le provocazioni ricevute nel corso della partita da parte degli avversari e giustifica la sua reazione come giusta, seppur accettando la decisione del giudice sportivo di inibirlo da qualsiasi attività all’interno della Folgore Caratese fino al 19 dicembre.

Siccome sono tutti giornalisti senza raccontare i fatti, sarebbe opportuno conoscere anche l’azione. I vocaboli “handicappato” e “mongoloide” nella vita non vanno mai usati. Neanche su un campo da calcio. Per questo non mi pento della reazione e ritengo giusta la squalifica. M.C. — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) 13 novembre 2018

Il tuttofare della Tv dello Sport

Michele Criscitiello è un tutto fare: giornalista, Ceo di Sportitalia, direttore di Tuttomercatoweb, opinionista del mondo pallonaro, imprenditore e dirigente sportivo di una squadra di Serie D. Nelle sue trasmissioni sulla Tv dello Sport parla spesso di calciomercato, ma anche di temi legati alla giustizia sportiva, alla pulizia del calcio e ai corretti comportamenti dentro e fuori dal campo, anche se le varie ospitate di personaggi come Luciano Moggi cozzano con questi impegni «sociali». E forse, proprio queste «cattive compagnie» hanno avuto la meglio sul personaggio mediatico Criscitiello che, nel corso degli anni, si è costruito una reputazione da «polemista» che lo hanno reso più famoso.

