La preoccupazione di Salvini: «Di Maio non controlla il suo partito»

Matteo Salvini è preoccupato per la tenuta della maggioranza di governo. Teme che Luigi Di Maio non riesca più a controllare il suo partito. È quanto racconta oggi il quotidiano Il Messaggero in un articolo di retroscena (a firma Alberto Gentili) che descrive la tensione tra i leader di Lega e Movimento 5 Stelle degli ultimi giorni, alla vigilia di importanti passaggi parlamentari. Di Maio si sarebbe sfogato con il premier Giuseppe Conte lamentandosi per le ultime uscite dell’alleato. «Salvini non si sta comportando lealmente», avrebbe detto il ministro di Sviluppo Economico e Lavoro riferendosi soprattutto agli attacchi alla sindaca di Roma Virginia Raggi da parte del leader del Carroccio e alla sua posizione pro-Tav considerata «inopportuna e unilaterale» perché ignora il programma comune di governo (che prevede un’analisi costi-benefici sulle grandi opere pubbliche). «Il contratto va rispettato sempre, non solo quando garba alla Lega», avrebbe detto ancora Di Maio, mentre con Conte attendeva proprio l’arrivo di Salvini nella stanza del presidente del Consiglio.

Governo, ancora alta tensione Salvini-Di Maio

Come ricostruisce ancora Il Messaggero, dopo un’ora di ritardo del segretario leghista il capo M5S sarebbe andato via per correre ad incontrare la sindaca di Torino Chiara Appendino e darle il pieno sostegno del M5S. Arrivato Salvini a Palazzo Chigi, Conte gli avrebbe raccontato dell’ira e dello sfogo di Di Maio. Il ministro dell’Interno, anche lui irritato, avrebbe detto: «Comincio a preoccuparmi sul serio per l’animosità di Di Maio. Non ha saputo tenere botta sul decreto sicurezza e sulla prescrizione e ora fa il pazzo sulla Tav. Temo che il nostro Di Maio non abbia la perfetta tenuta del partito».

(Foto di copertina da archivio Ansa: i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini durante il giuramento del Governo Conte al Quirinale, il primo giugno 2018. Credit immagine: ANSA / ALESSANDRO DI MEO)