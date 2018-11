Mattarella difende i giornalisti dagli attacchi di Di Maio e Di Battista

«La libertà di stampa ha un grande valore. Soprattutto leggere le cose che non si condividono, che aiutano a riflettere». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella risposta ad alcune scolaresche delle scuole secondarie di primo grado ricevute al Quirinale.

SERGIO MATTARELLA E L’IMPORTANZA DI LEGGERE I GIORNALI CHE NON CONDIVIDONO LA NOSTRA LINEA DI PENSIERO

Rispondendo a una domanda di uno studente sulla sua giornata tipo, il Presidente ha detto: «Al mattino come prima cosa leggo i giornali: le notizie e i commenti, quelli che condivido e quelli che non condivido, e forse questi secondi per me sono ancora più importanti. Perché è importante conoscere il parere degli altri, le loro valutazioni. Quelli che condivido sono interessanti, naturalmente, e mi stanno a cuore; ma quelli che non condivido sono per me uno strumento su cui riflettere. E per questo ha un grande valore la libertà di stampa, perché – anche leggendo cose che non si condividono, anche se si ritengono sbagliate – consente e aiuta a riflettere».

(foto ANSA/GIANDOTTI/UFFICIO STAMPA QUIRINALE)