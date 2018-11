Pagano una pornostar per distrarre gli avversari, ma perdono lo stesso | VIDEO

Ad apprezzare la buona volontà dei tifosi del Rijnsburgse Boys saranno stati in molti: i fan della squadra stessa, di quella avversaria e di molti altri uomini appassionati di calcio. Le immagini della pornostar Foxy che corre nuda sul campo dello stadio Middelmors di Rijnsburg, hanno fatto il giro del web, ma l’intento dei supporters di casa rimane buono solo sulla carta. Nonostante il tentativo di distrarre gli avversari dell’Afc Amsterdam, i loro beniamini sono caduti sotto i colpi della squadra capolista della terza divisione olandese.

LEGGI ANCHE > I giornalisti contro le parolacce di Juric

Come racconta Dagospia, i supporters del Rijnsburgse Boys, intimoriti dalla forza dei propri avversari, hanno puntato tutto sulla distrazione. Hanno contattato la pornostar Foxy per farla scendere in campo nuda, con il solo vessillo della squadra di casa tenuto tra le mani, e farla correre in mezzo ai calciatori avversari. La scena ha scatenato le risa e la curiosità della gente allo stadio e dei calciatori stessi, ma a sembrare più distratti dalle forme della bionda attrice hard, sembrano esser stati proprio i calciatori della squadra di casa.



La pornostar che corre nuda per distrarre gli avversari

L’episodio risale allo scorso 3 novembre e, nonostante l’originale tentativo di distrazione adottato dai supporters casalinghi, l’Afc Amsterdam – che guida la classifica della terza divisione olandese con un punto di vantaggio sul IJsselmeervogels – è riuscita a sbarazzarsi facilmente del Rijnsburgse Boys con il tennistico punteggio di 2-6. Una mezza figuraccia per la squadra di casa che, nonostante questa batosta, si mantiene al settimo posto in classifica, a sei punti dalla vetta.

Tentativo originale, ma fallimentare

Eppure la pornostar ha fatto di tutto per distrarre gli avversari. La corsa libera e nuda sul manto verde dello stadio Middelmors e il tentativo di stuzzicare le fantasie dei calciatori della squadra in trasferta non hanno sortito gli effetti sperati. Un’occasione persa per i tifosi che sono tornati a casa delusi dal risultato ma, forse, non dallo spettacolo.

(foto di copertina: estratto da video Sail Online)