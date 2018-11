Ne ha dato notizia il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci

Il ponte Morandi sarà demolito dal 15 dicembre. È quanto ha annunciato stamane in tv il sindaco della città di Genova e commissario alla ricostruzione del viadotto, Marco Bucci, parlando a SkyTg24. Stando a quanto spiegato nelle settimane scorse dallo stesso primo cittadino, i lavori dovrebbero partire dal moncone di ponente, poi si dovrebbe passare alla demolizione del moncone di levante, potendo nel frattempo iniziare la ricostruzione a partire dalle nuove campate a ponente.

«Il mio piano – ha spiegato Bucci a SkyTg24 – prevede che dal 15 dicembre potranno partire i lavori di demolizione». «Noi – ha continuato il primo cittadino e commissario alla ricostruzione – abbiamo un progetto che prevede la partenza delle lettere d’invito, l’elaborazione dei dati e la scelta del progetto entro la fine di novembre. I lavori partiranno non appena il ponte sarà dissequestrato. Appena avremo scelto il progetto lo manderemo immediatamente al procuratore e al gip per includere le loro osservazioni nel progetto e partire. Siamo d’accordo con il procuratore che lavoreremo in questo modo».

