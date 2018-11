La commissione sui costi-benefici della Tav (promessa da Toninelli) non è mai esistita

La Tav e le altre grandi opere. Tasto dolente per il Movimento 5 Stelle e il governo. Il ministro delle Infrastrutture e dei Traporti Danilo Toninelli aveva annunciato che una commissione ministeriale per valutare i costi-benefici dell’Alta velocità Torino-Lione. E aveva aveva indicato il mese di novembre come periodo della fine del lavoro degli esperti. Ma ad oggi quei lavori non sono nemmeno iniziati. Lo ha rivelato un deputato torinese del Partito Democratico, Davide Gariglio, che su Facebook ieri ha pubblicato l’esito di una sua richiesta di accesso agli atti presso il Ministero, da lui presentata il 6 agosto per avere una copia di un decreto ministeriale di nomina degli esperti.

I costi-benefici della Tav e la commissione che non c’è

Ebbene, il Mit al parlamentare ha risposto spiegando che il ministro «sta operando per la predisposizione di una relazione concernente l’analisi del rapporto tra costi e benefici» delle grandi opere. «Finalmente – ha poi scritto Gariglio online sulla sua pagina – ho saputo qualcosa di più dal Ministero dei Trasporti! Toninelli aveva annunciato che la Commissione avrebbe terminato i propri lavori entro novembre. Ad oggi non sono nemmeno ancora iniziati! Gli atti di nomina degli esperti incaricati di redigere il documento benefici-costi delle grandi opere sono ‘attualmente privi di efficacia’». «Approfondisco – ha continuato il deputato Dem –: dopo più di 4 mesi dall’annuncio del Ministro Toninelli del fatto che c’era una Commissione di esperti, guidati dal prof. Ponti, al lavoro sull’analisi benefici costi di Tav e grandi opere, le nomine sono ancora prive di efficacia, perché la Corte dei Conti ha sollevato rilievi e solo oggi, ultimo giorno utile, il Ministero ha trasmesso alla Corte la documentazione richiesta. Quindi, fino ad oggi, non c’è stata alcuna Commissione!».

I lavori mai iniziati

Gariglio aveva parlato della sua rischiesta di accesso agli atti anche in una diretta Facebook. «Mi trovo – aveva detto – in una sala d’attesa del Ministero dei Trasporti. Il 7 agosto ho fatto un’istanza di accesso per avere una copia del decreto del ministro Toninelli, ma finora non mi è stata data risposta». E ancora: «Ho comunicato che starò qui anche tutta la notte nel caso e non uscirò dal Ministero fino a quando non avrò una copia del decreto ministeriale di nomina o un documento firmato in cui mi si dica per quali motivi non sono in grado di darmi questo decreto ministeriale». Risposta che poi è arrivata.

(Immagini dalla pagina Facebook del deputato Pd Davide Gariglio)