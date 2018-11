Maltempo, il corpo del medico scomparso a Corleone trovato a 8 km dall’auto

Il corpo senza vita di Giuseppe Liotta, il medico scomparso sabato sera durante il nubifragio che si è abbattuto in provincia di Palermo, è stato recuperato a 8 chilometri di distanza dal punto in cui è stata ritrovata la sua auto, vicino al Ponte Drago. Il percorso è stato tracciato dai Vigili del fuoco Tas 2, Topografia applicata al soccorso. La scarpa del professionista era stata recuperata ieri a un chilometro dal vigneto dove è stato scoperto il cadavere. Non sono stati trovati il portafoglio e il cellulare della vittima. Liotta era scomparso mentre si recava all’ospedale di Corleone per lavoro.

Maltempo a Palermo, il cadavere del medico scomparso scoperto a 8 km dall’auto

Il cadavere del medico è stato trovato nel territorio di Roccamena, un comune di circa 1.400 abitanti, nel vigneto di un’azienda agricola allagata dal fiume Belice sinistro. Il corpo è stato notato dall’equipaggio di un elicottero della polizia di Stato. Il corpo di Liotta è stato martoriato dal percorso attraverso le rocce del torrente Frattina. I ricercatori ipotizzano che il cadavere sia rimasto incastrato tra alcune rocce e successivamente liberato dalla forza dell’acqua, perdendo una gamba. Il pm della procura di Termini Imerese ha ispezionato il luogo del ritrovamento dove si è recata anche la moglie della vittima, con alcuni familiari e amici. Nel vigneto è giunto anche il carro funebre.

(Foto da archivio Ansa)