Facebook sempre più come Whatsapp: le novità partono da Messenger

Per la grande famiglia Facebook i suoi «figli» sono tutti uguali. Per questo motivo i vertici aziendali hanno deciso di apportare a Messenger, l’app di messaggistica legata alla creatura social di Mark Zuckerberg, le stesse modifiche fatte a Whatsapp lo scorso anno. Con il prossimo aggiornamento, infatti, sarà possibile cancellare i messaggi inviati in chat entro 10 minuti. Sempre che il destinatario non li abbia già letti.

Si partirà dall’aggiornamento sui dispositivo iOS (iPhone e iPad), poi si proseguirà su tutte le altre piattaforme, dagli smartphone Android alla versione desktop per pc fissi e portatili. L’indizio è arrivato proprio nella pagina di aggiornamento sui device della mela, su cui compare un messaggio di avviso sulle prossime novità in arrivo: «Rimozione di un messaggio da una chat dopo l’invio. Se invii per sbaglio la foto sbagliata, informazioni non corrette o un messaggio nella conversazione sbagliata, potrai risolvere il problema facilmente rimuovendo il messaggio entro 10 minuti dal’invio».

Un messaggio sbagliato, scritto male o uno di cui ci si è pentiti, dunque, potrà essere cancellato dalla cronologia della chat su Messenger. Il tutto, però, non all’infinito. Il tempo è comunque limitato a 10 minuti dall’invio – molto meno rispetto a quanto accade ora su Whatsapp che, dopo i 7 minuti iniziali, ha allungato questo lasso a oltre un’ora – ma che darà ampio respiro per procedere a ripensamenti. L’ufficialità di questa innovazione anche su Messenger, però, non ha ancora chiarito alcuni aspetti. Non è stato ancora spiegate se – come accade già ora su Whatsapp – il destinatario riceverà comunque il testo «questo messaggio è stato cancellato».

La possibilità di eliminare i messaggi era stata preannunciata la scorsa primavera da Facebook, a causa di un caso scoppiato ad aprile: alcuni giornali avevano rivelato che il proprietario Mark Zuckerberg – e altri top manager di Facebook – avevano la possibilità di cancellare i messaggi inviati su Messenger. Un’opportunità che non era concessa a tutti gli altri utenti. Poco dopo, i vertici avevano assicurato che in futuro la funzione sarebbe stata offerta a tutti. E così sarà.

