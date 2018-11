Vittorio Feltri in punta di penna su Twitter. Il direttore di Libero ha scritto un post dedicato alla notizia dell’inizio della love story tra i due personaggi più controversi del momento: Asia Argento e Fabrizio Corona. Per dare il suo parere su questa nuova relazione, in meno di 180 caratteri, Feltri ha riportato in auge una vecchia immagine dell’attrice romana che si bacia con un cane. E, da lì, il paragone diventa (troppo) facile e immediato.

LEGGI ANCHE > La coppia che non t’aspetti: Asia Argento e Fabrizio Corona si baciano alla luce del sole

«Asia Argento si conferma una gran cinofila: dopo aver baciato sulla bocca il cane, ha limonato con Corona». Poche parole che non lasciano spazio a ulteriori riflessioni da parte di Vittorio Feltri. I due protagonisti di questa storia d’amore – lanciata e deflagrata mediaticamente nei giorni scorsi dal settimanale di gossip Chi – non devono godere di una grande stima da parte del direttore di Libero che ha scelto pochi e lapidari caratteri su Twitter per riassumere il suo pensiero attorno a questa vicenda.

Asia Argento si conferma una gran cinofila: dopo aver baciato sulla bocca il cane, ha limonato con Corona. — Vittorio Feltri (@vfeltri) 8 novembre 2018

Vittorio Feltri e il paragone tra Fabrizio Corona e un cane

L’episodio del bacio con il cane, a cui fa riferimento Vittorio Feltri, risale al 2007, quando Asia Argento girò una scena abbastanza controversa nel film di «Go go tales» del regista Abel Ferrara. Ma per il direttore di Libero, la passione cinefila della figlia di Dario Argento è diventata, negli anni, una passione cinofila. Ma nel 2017, la stessa attrice spiegò la genesi di quella sua parte nella pellicola: «Sono stata crocifissa, per quella scena. Era una scena che veniva richiesta dal film e l’ho fatta, ma non è che io sia una morbosa, una perversa».

Tutti parlano (male) della relazione tra l’ex paparazzo e Asia Argento

Fatto sta che la storia d’amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona continua a far discutere e a creare imbarazzo. Magari non ai due attori protagonisti, anche se è solo di ieri la polemica social (e pubblica) tra la donna e sua madre. Da più parti si accusa l’ex paparazzo di sfruttare – come fatto in passato – le donne al centro di casi mediatici o sulla cresta dell’onda per un proprio tornaconto personale in termini di visibilità.

(foto di copertina: ANSA / ETTORE FERRARI)