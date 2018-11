Striscia la Notizia attacca Salvini. «La sua elezione in Senato è irregolare?»

Oggi, per Striscia la Notizia, Pinuccio è in Calabria, dove al Senato è stato eletto Matteo Salvini. Subito dopo le elezioni di marzo, ci sono state delle contestazioni: pare che dei voti di Forza Italia, siano andati a Fratelli d’Italia o alla Lega, come racconta Silvia Caligiuri, candidata non eletta al Senato per Forza Italia. Caligiuri ha fatto ricorso perché, secondo lei, ci sarebbero errori nelle trascrizioni delle liste.

Ma di che tipo di errore si tratterebbe? Le liste vengono redatte una volta terminati i conteggi nei seggi; dopodiché si fa un verbale con i voti di tutti i partiti che va alla Corte d’Appello (in questo caso di Catanzaro) che fa un secondo conteggio e crea un nuovo registro. E proprio in queste fasi – spiega il servizio di Striscia che andrà in onda stasera – si sarebbe verificato l’errore, e sarebbero stati attribuiti a un partito i voti di un altro.

Pinuccio inoltre mostra un secondo errore: «Per il Senato, a Caulonia (Rc), la Lega ha preso 21 voti, Fratelli d’Italia 15, Forza Italia 107 e Noi con l’Italia 2. Il totale della coalizione è di 145 voti, che nella trascrizione in Corte d’Appello sono stati attribuiti tutti alla Lega». E agli altri nessuno. Pinuccio sottolinea che «abbiamo potuto verificare qualche decina di registri ma, siccome la corte d’appello di Catanzaro trascrive i registri di tutta la Calabria, può essere che gli errori ci siano stati anche in altre zone. E il Governo sa tutto e non si muove». E ancora: «Facendo un conteggio su ciò che abbiamo potuto vedere, il seggio alla Lega non scatta, e quindi Salvini non sarebbe stato eletto in Calabria».