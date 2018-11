Dunkerque, donna minaccia di far esplodere una bomba in ospedale

Una donna si è barricata all’interno dell’ospedale di Dunkerque, nel nord della Francia mercoledì 7 novembre 2018. Lo riportano la Reuters e alcune fonti di polizia. La donna è entrata nel centro medico e si è chiusa al suo interno: starebbe minacciando di lanciare una bomba e di far esplodere l’edificio.

Al momento, il perimetro dell’ospedale è completamente circondato dalle forze dell’ordine che, da un momento all’altro, potranno effettuare un blitz all’interno della struttura per cercare di evitare una possibile tragedia.

Dunkerque, il video dei primi soccorsi

Stando alle primissime indiscrezioni riportate dalla CNN, la donna non farebbe parte di alcun gruppo terroristico e la sua iniziativa non avrebbe nulla a che vedere con il fondamentalismo islamico. La donna, infatti, sarebbe nota per i suoi problemi psichiatrici.

(Credit Image: screenshot della diretta Facebook dell’evento La voix du Nord)