La craniata di Piqué | VIDEO

La scena non è passata inosservata sui social

Il Barça è in città per la sfida contro l'Inter

Al suo arrivo a Milano, Gerard Piqué, difensore del Barcellona è diventato a suo modo protagonista di una scenetta diventata virale. Il campione, scendendo dal bus, ha dato una testata allo specchietto del mezzo. Una bella craniata.

Il Barça è arrivato in città per la sfida contro l’Inter. Piqué sembrava molto distratto e alle prese con il suo smartphone. Il piccolo incidente non è passato inosservato.

Piqué dimostra ancora una volta di essere uno dei migliori di testa in Europa. #Pique #Barcellona pic.twitter.com/0A8G298C9p — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) 5 novembre 2018

Che craniata che preso #Pique scendendo dal pullman — Filippo Rivani (@Filoribs) 5 novembre 2018