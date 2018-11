La voce gira da un po’, complici dei post su Instagram che ritraevano le 5 popstar insieme. Poi le diverse smentite, sopratutto da parte di Victoria Beckham, giusto per tenere alta l’attenzione. L’annuncio ufficiale e si spera definitivo è finalmente arrivato: le Spice Girls sono tornate.

Spice Girls are back: l’annuncio con il video

Dopo continui pettegolezzi, anticipazioni e smentite, le Spice Girls hanno voluto dare l’annuncio mettendoci la faccia. Sui social network del nuovissimo account Spice Girls sono apparse Geri Horner, Emma Lee Bunton, Melanie Janine Brown e Melanie Jayne Chisholm più entusiaste che mai, in un finto telegiornale. Dopo essersi prese un po’ in giro per l’abbigliamento – Geri sembra non aver letto l’email che le obbligava a vestirsi in nero – cominciano a cantare a cappella la canzone di Spice Up Your Life. Poi la conferma: le Spice Girls faranno un tour in Uk.

All’appello manca Victoria Beckham, ma non è una sorpresa. L’ex Posh Spice durante gli anni ha sempre detto di non essere interessata a riprendere la carriera da cantante – complice anche il flop da solista dopo lo scioglimento della band nel 2000 – e di volersi concentrare sul suo lavoro come stilista.

Le Spice Girls sono tornate, gli indizi lanciati da Geri e Emma sui social

Il tabloid inglese The Sun aveva dato l’anteprima esclusiva nel weekend dicendo che sì, la reunion si farà, e che le Spice Girls avevano già registrato un video annuncio. Sembrava l’ennesimo pettegolezzo acchiappaclick, ma nelle 24 ore successive sono state proprio le 4 ragazze a lanciare gli indizi ai fan. Mel B, all’anagrafe Melanie Janine Brown, è sempre stata una delle principali impalli promotrici di una riunione della band britannica, e negli ultimi anni ha spesso lanciato l’amo per sondare il terreno, sia con le fan, sia con le colleghe. Se la maggior parte si è sempre dichiarata favorevole ed entusiasta all’idea, a nuotare contro corrente è stata Victoria Beckham, la Posh Spice, che infatti non prenderà parte al tour. La Spice Mel ha però dato l’ultima speranza durante un’intervista a Loose Women confermando che la Reunion si farà e che da sabato verranno messi in vendita i biglietti. Gli indizi erano stati dati anche da Geri Horner, che su Instagram aveva postato una foto sulla giostra dove «noi (Spice) facemmo il nostro primo servizio fotografico». Mentre si godeva un giro sulla giostra dei cavalli di Brighton, la cantante ha condiviso anche un video dicendo «a volte devi fare avanti e indietro».

Non solo la ex-rossa Spice, anche Emma Lee Bunton ha creato grandi aspettative durante il suo programma radiofonico Heart Breakfast :«Verrà tutto annunciato sui social media intorno alle 15» invitando gli ascoltatori a seguire con attenzione l’account @ Spice Girls sui vari social network. «Sono così emozionato, voglio esserci, sarò splendido» ha risposto il conduttore E sul suo account Instagram ha condiviso una foto dal video di Say You’ll Be There con la didascalia «Let’s get this party started», diamo inizio alla festa.

(Credits immagine di copertina: profilo twitter Spice Girls)