EMA 2018: a stravincere sono le donne guidate da Camila Cabello

Gli Ema Awards 2018 si colorano di rosa: i premi principali sono andati ad artiste donne, con la vittoria schiacciante di Camila Cabello con il suo brano Havana che già l’aveva vista una delle protagoniste principali agli MTV Music Awards 2018. Anche l’Italia porta a casa un premio grazie alla cantante Annalisa, che ha battuto i colleghi maschi nominati con lei per Best Act Italia. Lo show all’Exhibition Centre di Bilbao è stato aperto da Nicky Minaj, che si è esibita insieme alle Little Mix con “Woman like me”. La band tutta al femminile si è spesso esposta per la lotta contro i pregiudizi nei confronti delle donne, e hanno segnato lo standard della serata all’insegna del “girl power”.

Camila Cabello domina gli Ema 2018, «Non abbiate paura di essere voi stessi»

È sicuramente un anno molto fortunato per Karla Camila Cabello Estrabao. Dopo il secondo posto dietro a Taylor Swift agli MTV Awards dove si è aggiudicata i premi Video of the Year e Artist of the Year, Camila è diventata la protagonista degli European music Awards 2018, che si sono tenuti a Bilbao domenica 4 novembre. La giovane cantante cubana naturalizzata statunitense ha vinto 4 dei premi a cui era candidata: Best Artist, Best Video, Best Song e Best US Act Worldwide. Il brano che le ha aperto le strade a questi riconoscimenti è “Havana” realizzato insieme al rapper Young Thug. Cabello ha iniziato la sua carriera da solista nel 2016 dopo aver abbandonato la band Fifth Armony con cui aveva partecipato ad X Factor Usa. Ritirando il premio, Camila ha tenuto ha ringraziato i suoi fan dedicandogli il premio più ambito come Best Artis. «Ricordo cosa significa essere una fan – aveva già detto durante un’intervista sul Red Carpet – quando avevo 14 anni e aspettavo i miei artisti preferit». Il messaggio che Cabello vuole diffondere con le sue canzoni e la sua carriera da solista, e che ha ribadito anche stavolta, è di non avere paura a fare ciò che può rendere felici: «Fate ciò che vi rende felici, anche se vi spaventa. Vale la pena correre il rischio perché la felicità e una vostra responsabilità».

Janet Jackson riceve il premio alla carriera agli Ema, e si rivolge alle donne del movimento MeToo

Il premio Global Icon di quest’anno è stato assegnato alla 52enne Janet Jackson, che si è esibita con un medley dei suoi più grandi successi, da Made for Now fino a All for You e Rhythm Nation, che ha infiammato l’intera arena. Nel suo discorso di ringraziamento, la cantante ha detto di essere «onorata di parlare a nome di tutte le donne che sono state abusate. Sono una di loro: una di quelle donne che sono state molestate, fisicamente ed emotivamente, che sono state intimidite, donne che hanno vissuto nella paura». La cantante e attrice ha continuato parlando di una «nuova era», dove gli abusi, anche sotto forma di ineguaglianza salariale non saranno più tollerati. «Donne, le nostre voci verranno ascoltate, noi verremo ascoltare quando ci esporremo parlando di giustizia – ha continuato – Non abbiate paura di esprimere la vostra anima, la vostra spiritualità, di riconoscere la dignità di tutti e combattere per l’affermazione della bellezza di tutte le fedi». Ha poi concluso invitando il pubblico che l’ascoltava rapito ed entusiasta a fare del proprio meglio «per promuovere l’amore, perché è l’amore che guarirà tutte le nostre ferite. Con tutto il mio cuore, ringrazio Dio e ringrazio voi».

@JanetJackson tribute and acceptance speech (full video): “Mama loves you Eissa Ra Ra Ra”#MTVEMA #ICON_JANET pic.twitter.com/Ak0n1SKiT0 — ░ ░ CH A M E L E O N ░ ░ (@Chameleon876) November 4, 2018

Ema Awards, anche l’Italia vince in rosa con Annalisa

L’anno scorso l’aveva vinto Ermal Meta, ma questa volta a splendere per il nostro paese è stata Annalisa, che ha battuto i suoi colleghi maschi Calcutta, Ghali, Liberato e Shade. Annalisa Scarrone si è aggiudicata il Best Italian Act 2018, e ha ringraziato i suoi fan sui social: «Una felicità che non si può spiegare!!! Grazie a tutte le persone che mi hanno votato, a quelle che mi sostengono da anni e a chi mi vuole bene»

Ema Awards 2018, tutti i vincitori

– BEST ARTIST – Camila Cabello

– BEST VIDEO – Camila Cabello – “Havana” ft. Young Thug

– BEST SONG – Camila Cabello – “Havana” ft. Young Thug

– BEST POP – Dua Lipa

– BEST NEW – Cardi B

– BEST LOOK – Nicki Minaj

– BEST HIP HOP – Nicki Minaj

– BEST LIVE – Shawn Mendes

– BEST ROCK – 5 Seconds of Summer

– BEST ALTERNATIVE – Panic! At The Disco

– BEST ELECTRONIC – Marshmello

– BIGGEST FANS – BTS

– BEST WORLD STAGE – Alessia Cara, MTV Spotlight a Hyperplay, Singapore 2018

– BEST PUSH – Grace VanderWaal (Dicembre 2017)

– BEST US ACT (WORLDWIDE ACT) – Camila Cabello

– GLOBAL ICON AWARD – Janet Jackson

– BEST ITALIAN ACT – Annalisa.