Francia, nel centro di Marsiglia sono crollati due palazzi: un terzo a rischio

Due palazzi sono crollati questa mattina nel centro di Marsiglia. Una prima palazzina è collassata intorno alle 9. Un’altra vicina alla prima è venuta giù in un secondo momento. Le ricerche sono in corso per trovare eventuali vittime o sopravvissuti. Il primo bilancio è di almeno due feriti lievi. E rischia di crollare anche un terzo edificio. (Ultimo aggiornamento alle 11.05 del 5 novembre)

🔴 URGENT – Effondrement d’un immeuble rue d’Aubagne à #Marseille. Aucune information sur de potentielles victimes. @Prefet13 ouvre immédiatement une cellule de suivi à la préfecture avec @prefpolice13 et @MarinsPompiers

Évitez le secteur ! Priorité aux secours ! pic.twitter.com/lllhHWStJM — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) 5 novembre 2018

Francia, due palazzi crollati a Marsiglia

Il crollo è avvenuto precisamente in rue d’Aubagne, nel primo arrondissement di Marsiglia, nel quartiere Noeailles. Secondo un’ipotesi dei media francesi, la pioggia degli ultimi giorni potrebbe aver reso più vulnerabili le strutture, già fatiscenti, della zona. I due edifici venuti giù erano infatti già fatiscenti prima del dramma. E sono ridotti ora a un ammasso di detriti. La sindaca del primo e settimo arrondissement della città, Sabine Bernasconi, parlando all’emittente televisiva BFM TV ha spiegato che gli edifici erano in pessimo stato e vi era stata anche un’ordinanza che ne dichiarava la pericolosità. Al momento, non si ha alcuna informazione sulle possibili vittime. Le autorità locali hanno prontamente invitato la cittadinanza ad «evitare il settore» e a dare «priorità ai soccorsi».

#Marseille Immeuble effondré

Coordination des secours Marins-pompiers et Police

Secteur saturé.

Cours Lieutaud fermé à circulation.

Évitez le secteur.

PRIORITÉ SECOURS pic.twitter.com/POrwGjCdWW — Police nationale 13 (@PoliceNat13) 5 novembre 2018

Pochi minuti dopo il crollo sul posto sono giunti almeno 18 veicoli dei soccorsi e 40 vigili del fuoco, alla ricerca di eventuali vittime e dei superstiti. Anche alcuni cani sono impegnati nella ricerca tra le macerie. Una donna è uscita dal palazzo ricoperta di polvere ma indenne.

(Immagine di copertina dal profilo Twitter @Prefet13)