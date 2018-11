Mentana lancia una raccolta fondi per il Nord «popolato da gente abituata a non perdersi in lamenti e richieste di aiuto»

Un post che ha fatto e farà molto discutere. Giustamente. A scriverlo è stato Enrico Mentana, direttore del Tg di La7 e del nuovo suo nuovo giornale Open, che è scaduto in alcune righe polemiche nei confronti del Sud Italia che in questi giorni e queste ore è al centro di alcune catastrofi dovute al maltempo, così come accaduto nel Nord Italia. Ma per il giornalista, molto attivo sui social, c’è un’evidente disparità di trattamento e considerazione tra chi vive nel settentrione e chi vive nel meridione.

Chi merita la solidarietà (economica) dopo i danni del maltempo? Mentana ha le idee chiare: «Le zone di Veneto Trentino e Friuli segnate dalla peggiore ondata di maltempo dell’ultimo mezzo secolo, sono terre amate da tanti italiani, popolate da gente abituata a non perdersi in lamenti e richieste di aiuto, a fare e ricostruire da sola». Ed è proprio quella sottolineatura «gente abituata a non perdersi in lamenti e richieste di aiuto» che mette in evidenza una sorta di discriminazione territoriale.

Mentana e quel post contro le città del Sud Italia colpite da maltempo

Esistono italiani di serie a e altri di Serie b? Per Mentana, leggendo quel suo post su Facebook, sembra proprio di sì. Facendo di tutta l’erba in fascio – considerando che molte operazioni delle guardia di finanza e della magistratura hanno portato a segno arresti per corruzione, appalti truccati e altri reati di questo genere, in tutta Italia da Nord a Sud passando per il Centro – il direttore del Tg di La7 ha scelto arbitrariamente di optare per una raccolta fondi solo per le regioni settentrionali (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), con una sottolineatura polemica nei confronti del popolo meridionale.

E se non bastasse il post, anche una delle tante risposte date da Mentana agli utenti si mantengo sulla stessa linea.

