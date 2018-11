«Se vado, mi criticano. Se non vado, mi criticano», Matteo Salvini risponde alle critiche su Belluno

NOIl ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto alle critiche ricevute per un suo post sui post in cui viene ritratto sorridente e con il pollice in su prima di andare a visitare Belluno e le zone colpite dall’alluvione.

Matteo Salvini risponde alle critiche su Twitter

Dopo avere ricevuto pesanti rimproveri, Salvini ha scritto su Twitter: “Se vado, mi criticano perché vado. Se non vado, mi criticano perché non vado. Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene. Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra? Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare!”

Se vado, mi criticano perché vado.

Se non vado, mi criticano perché non vado.

Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene.

Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra?

Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare! pic.twitter.com/EwGy4koUz3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 novembre 2018

Il tweet incriminato è il seguente: “Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo. Buona domenica Amici, chi si ferma è perduto”.



Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo.

Buona domenica Amici, chi si ferma è perduto😉 pic.twitter.com/UaQTOmk79S — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 novembre 2018

La critica più feroce è arrivata dall’account Nosurrender: “Dieci morti a Palermo stanotte. E il primo pensiero di Salvini e @lumorisi è il selfie sorridente da dare in pasto ai fans. Fate schifo”.

Dieci morti a Palermo stanotte

E il primo pensiero di Salvini e @lumorisi è il selfie sorridente da dare in pasto ai fans Fate schifo. — Nosurrender 🔴⚫ (@backinthegood) 4 novembre 2018

(Foto credits: Twitter)