X Factor, Shaggy canta ma il microfono rimane spento | VIDEO

Shaggy si è esibito con Sting in “Don’t make me wait”

Doveva esser uno dei momenti di punta della puntata di X Factor. Doveva. Perché durante la seconda apparizione sul palco di Sting, c’è stato un guasto (o errore) tecnico che non è passato inosservato. Shaggy ha cantato tre quarti della canzone “Don’t make me wait”, brano contenuto in 44/876 e ultimo lavoro dei due artisti, a microfono spento.

Sui social sono partiti svariati tweet del pubblico. Alcuni, a dire il vero, molto divertenti.

Manda un SMS al 4885 con scritto “FONICO” aiuterai un incolpevole Shaggy con il volume silenzioso del suo microfono #XF12 #teamdivano — michele cassano (@Mikecassano18) 1 novembre 2018

Mi sorprende che Shaggy non abbia fatto un drop mic alla fine della performance. #XF12 — LALLERO (@SeeLallero) 1 novembre 2018

Una preghiera per il fonico che continua a chiudere il microfono a Shaggy #XF12 — Il Merda (@ilmerda_) 1 novembre 2018

Bella voce Shaggy#XF12 — Carlo non farlo (@CarloNonFarl0) 1 novembre 2018

Solo io sto assistendo con orrore alla débacle del microfono di Shaggy spento per due terzi del pezzo? #XF12 — Giulia Blasi (@Giulia_B) 1 novembre 2018

#xf12 siete voi che non avete capito, Shaggy ha cantato in braille — gabriele ceccarelli (@18surface) 1 novembre 2018

Ho votato il fonico di shaggy #xf12 — ILMirtese (@ILmirtese) 1 novembre 2018

Solo a fine puntata è stata pubblicata una nota di scuse a nome del programma. «X Factor – recita la nota – è un programma in diretta e lavoriamo ogni giorno per offrirvi il miglior spettacolo possibile. Purtroppo stasera abbiamo commesso un errore, un errore tecnico durante la performance di Sting e Shaggy e siamo desolati che questo sia successo. Innanzitutto vogliamo scusarci con questi due grandi artisti e in secondo luogo con tutti voi del pubblico». Il video del silente Shaggy non è disponibile sul sito del programma, purtroppo.