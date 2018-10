Matteo Salvini non sa quanto costa un litro di benzina verde

Voleva cancellare le accise sulla benzina. Per il momento, non sa nemmeno quanto costa un litro di verde. Matteo Salvini è molto in difficoltà quando, all’assemblea degli Armatori italiani, gli viene chiesto quanto costa un litro di benzina verde nei distributori italiani. Il ministro dell’Interno inizia innanzitutto a tergiversare, dicendo che «dipende dalla zona». Ed è corretto: ci sono differenze da nord a sud nel costo del carburante.

LEGGI ANCHE > La bufala di Salvini che taglia le accise della benzina stracondivisa nel giorno in cui cambiano le etichette dei carburanti

Salvini non sa quanto costa un litro di benzina verde

Ma a domanda precisa, Matteo Salvini toppa: «Uno e quattro, uno e cinque, uno e sei» – dice ai cronisti che lo hanno incalzato. Innanzitutto, vale appena la pena ricordarlo, c’è molta differenza tra una cifra e l’altra di quelle sparate dal ministro dell’Interno. Poi, la distanza tra la prima risposta di Salvini (1,4 euro) e i prezzi al consumo del mese di settembre secondo il ministero dello Sviluppo Economico è evidente. La media stimata dal ministero guidato da Luigi Di Maio è di 1.642,20 euro.

Praticamente, 24 centesimi in più di quello calcolato da Matteo Salvini. Il che non è affatto irrilevante. Niente male come gaffe, insomma, per il politico che, in campagna elettorale, aveva promesso la cancellazione delle accise (che, attualmente – su base litro – incidono per 0,72 centesimi). Una promessa che Matteo Salvini, in questo preciso momento, non è stato in grado di mantenere.

Salvini non cancella le accise e non sa quanto costa un litro di verde

Al momento, infatti, la cancellazione delle accise sulla benzina (nonostante le fake news, con le card diffuse sui social che cercano di sviare l’attenzione rispetto allo stato delle cose) non è inserita all’interno della manovra di governo. «Governo insieme ad altri – ha detto Matteo Salvini – ed è ovvio che, se vengono previsti 10 miliardi per il reddito di cittadinanza, non posso di certo cancellare le accise sulla benzina adesso». Innanzitutto, però, prima di cancellare queste accise, dovrebbe informarsi su quanto costa un litro di verde.

FOTO: ANSA/CLAUDIO PERI