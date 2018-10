Valeria Marini consigliera stellare a Uomini e donne. Cambia il programma

Valeria Marini sarà opinionista di Uomini e Donne.

Non è l’unico personaggio di Temptation Island che rientra nel programma pomeridiano di Maria De Filippi.

Andrea Cerioli, per esempio, torna al trono per la sua seconda esperienza a U&D. Ivan Gonzalez, che ha partecipato alla versione spagnola del programma prima come corteggiatore e poi come tronista avrà anche lui una sua poltrona.

Recap per chi non conosce Cerioli:

“sono Andrea Cerioli e ho voglia di innamorarmi” SONO FRANCESCA E IO LO SONO GIÀ, SIAMO PERFETTI#UominieDonne pic.twitter.com/GH7dgaQHAV — Francℯsca; 🎃🕸 (@leggimidentro__) 30 ottobre 2018

Valeria Marini – spiega Tabloit, che riporta la notizia – sarà la “consigliera” di Ivan. Il ragazzo, che è stato il suo tentatore preferito nel resort di Temptation, dovrà trovare la ragazza giusta con le dritte stellari della soubrette. Entro febbraio, sia chiaro. Sia Andrea che Ivan avranno quindi pochi mesi per la loro scelta. Come riporta Tabloit l’ultimo step sarà una romantica festa organizzata dalla Marini. Festa a cui la corteggiatrice scelta, se dirà sì, si presenterà: altrimenti nulla.