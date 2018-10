Francesco Monte e quella omofobia abbuonata al Grande Fratello Vip

Monte sgridato solo a fine puntata, si giustifica per aver bollato come "schifo" un bacio tra due concorrenti

Elia Fongaro è stato processato in studio per aver dato del "tarantino" a Francesco Monte

Sta sollevando diverse polemiche l’eliminazione di un concorrente dal Gf Vip, nello specifico Elia Fongaro, processato in studio per aver dato del “tarantino” a Francesco Monte. Elia è stato eliminato dal reality ma Francesco Monte, che la scorsa settimana ha bollato come “schifo” un bacio omosex tra due concorrenti del GFVip sembra aver ricevuto un trattamento a parte.

GFVIP, MONTE E IL BACIO OMOSEX CHE FA “SCHIFO”

Monte aveva definito il gesto tra Giulia Salemi e Martina Hamdy così:

Quel bacio mi ha fatto schifo. Voi non avete problemi a fare queste cose, perché siete del nord, avete la mentalità aperta, ma io sono tradizionalista, sono all’antica e a me un bacio con la lingua tra due donne fa schifo.

Peccato che la frase sia stata portata a rilievo del pubblico solo pochi minuti prima della chiusura del programma. Come riporta Trash italiano, alle 00.20. «Monte viene assolto in 5 minuti, dopo una giustificazione piuttosto scontata, secondo cui il fastidio sarebbe provocato solo dal bacio tra due donne che non provano sentimenti, o se una delle due donne è una ragazza a cui lui è legato», spiegano su Trash. «Nessuno ha ovviamente voluto controbattere – hanno aggiunto – si sono fatte le classiche domande di conferma (es. “quindi ti da fastidio se due donne o due uomini si baciano?”) a cui, avendo un minimo di astuzia, è impossibile dare risposte compromettenti, ed è tutto terminato a tarallucci e vino».

GFVIP, L’AUDIO CHE SMENTISCE FRANCESCO MONTE

Anche se Monte ha specificato di essere molto gay friendly in realtà c’è un video che smentisce la sua tesi. In ben due momenti diversi – spiega Bitchyf – ha confermato di provare disgusto nei confronti di un bacio fra donne, chiunque esse siano.

Il trattamento speciale a Francesco momento non è piaciuto. Decisamente.

Questa a casa mia si chiama omofobia, non opinione. #GFVIP — trashitaliano.it (@trash_italiano) 29 ottobre 2018

Volere fare a Cecchi Paone i complimenti di rito per la coerenza. Ho trovato coerente concentrarsi sul "razzismo" di Elia. Chissenefrega delle frasi di Monte decisamente più razziste e omofobe. O no? A noi piace che tutti vengano trattati allo stesso modo! #GFVip — Davide Maggio (@davidemaggio) 30 ottobre 2018

Due pesi due misure: lo scorso anno la De Lellis massacrata quest’anno SCUSACI FRANCY ABBIAMO CAPITO MALE È LA TUA OPINIONE RISPETTABILISSIMA. #GFVip — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 29 ottobre 2018

21:45 “se dici che sono tarantino sei razzista”

00:23 “noi meridionali siamo più chiusi mentalmente” #GFVip pic.twitter.com/I9V8xT235c — CHOCCATESUSPIGOLO (@capatesuspigolo) 29 ottobre 2018

Oggi abbiamo imparato che: “tarantolinità”, termine che non esiste nella lingua italiana, è razzista. “Due donne che si baciano mi fanno schifo”, non è omofobia. Alfonso Signorini, è un coglione. Ciao.© #GFvip — Phabietto C'è® (@PhabiettoCe) 30 ottobre 2018