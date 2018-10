«Papà, perché i miei compagni mi chiamano cacca?» | VIDEO

«Ma perché sono nata tutta scura? A scuola mi dicono cacca». La domanda è inequivocabile e la fa una bambina al suo papà. La bimba, napoletana, è presa di mira dai compagnetti di scuola per via del colore della sua pelle. La difende solo “Antonio”, che le dice che è bella. La clip, diffusa da Selvaggia Lucarelli sui social, è molto tenera e spiega quanto possono far male le parole. «In un clima così feroce, in cui il razzismo è sempre più sdoganato, questo video è più illuminante ed efficace di mille editoriali. Papà Vito parla con la sua bimba degli amichetti che la chiamano cacca e lei gli chiede perché sia nata marrone. Il tutto è di una tenerezza assoluta e definitiva. P.s. Antonio, chiunque tu sia, ti vogliamo bene», conclude Selvaggia.

