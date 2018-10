Il rapper Salmo è il primo italiano ad aprire un suo canale su Porn Hub

Sarà questa la rivoluzione tanto annunciata? Da qualche tempo, il più famoso sito che raccoglie video porno in internet, Porn Hub, ha aperto una sezione musicale. Diversi artisti internazionali, tra cui Snoop Dog e Coolio, hanno cercato di sfruttare questa nuovissima sezione per diffondere i loro brani d’autore. Ora, c’è anche un artista italiano a utilizzare questo sistema: si tratta del trapper sardo Salmo, che ha appena aperto il suo canale personale su Porn Hub.

LEGGI ANCHE > Youtube banna i blogger delle armi. Così i video si trasferiscono su PornHub

La clip di Salmo su Porn Hub

Al momento, il canale contiene soltanto un videoclip, un minuto circa per presentare il brano Ho paura di uscire. Nel video – che è stato realizzato dalla casa di produzione Lebosky Agency – non c’è nessuna immagine sessualmente spinta, ma si vuole comunque sottolineare la connessione tra la musica e il piacere di un orgasmo.

Nei pochi secondi di video, una mamma – con un vestito decisamente succinto – sorprende il proprio figlio in quello che sembra un vero e proprio atto di autoerotismo. In realtà, il ragazzo sta semplicemente ascoltando della musica. Ora, al netto della battuta finale affidata allo stesso ragazzo (una piccola caduta di stile rispetto al concetto alla base del video) e della canzone che parte nei secondi finali della clip, l’idea sembra cogliere nel segno.

Salmo, chi è il primo artista italiano sbarcato su Porn Hub

In che modo sfruttare coerentemente il canale del porno per diffondere la propria musica, senza scadere nel volgare? Salmo ha provato a farlo e, in un primo momento, sembra anche esserci riuscito. Il trapper/rapper nato a Olbia nel 1984 è entrato a far parte del mondo della musica indipendente alla fine degli anni Novanta.

Ma il suo successo è arrivato soltanto negli ultimi anni, quando ha iniziato a intraprendere la carriera da solista. La sua attività è sempre stata caratterizzata da un equilibrio sottile tra musica e altre arti (come quella del cinema e della fotografia). Il mix sembra piacere ai suoi giovani fan: ora sono attese le loro prime reazioni dopo lo sbarco su Porn Hub.