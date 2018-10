«Ti siedi al primo banco?»: il velenoso tweet di Laura Boldrini che asfalta (e batte) Salvini

Battere Matteo Salvini sul terreno dei social network è impresa ardua, considerando il numero di seguaci del leader della Lega e soprattutto le interazioni che riesce a raccogliere, ma non impossibile. Una piccola soddisfazione se l’è tolta l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, con un velenoso tweet di risposta al ministro dell’Interno sull’insegnamento dell’educazione civica a scuola.

Il botta e risposta Salvini-Boldrini su Twitter: la deputata batte il leader della Lega

Ieri mattina Salvini su Twitter ha annunciato: «Noi riporteremo l’educazione civica nelle scuole, ma certi ‘genitori’ cosa insegnano ai loro figli? Qualche no e qualche ceffone ogni tanto farebbero bene». Il risultato in termini di apprezzamenti, come al solito, è stato straordinario: più di mille retweet e quasi 5mila ‘Mi piace’ in un solo giorno. Tanto ma non abbastanza per evitare di farsi superare dalla Boldrini.

La deputata di Leu a Salvini ha risposto: «Benissimo ripristinare l’educazione civica nelle scuole sono d’accordo. Tu che fai, ti siedi al primo banco?». Il messaggio, accompagnato dall’hashtag #DaChePulpito ha fatto il giro della rete, con oltre 1.700 condivisioni e circa 7mila ‘like’. Non c’è che dire: un singolare e pungente botta e risposta.

