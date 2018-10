Vittorio Brumotti di Striscia La Notizia aggredito a Napoli, arrestati tre ragazzi

A Napoli arrestati tre ragazzi di 20, 21 e 23 anni per l'aggressione a Vittorio Brumotti di Striscia La Notizia

Tre ragazzi sono stati arrestati a Napoli per l’aggressione avvenuta lo scorso 22 gennaio al rione Traiano nella città partenopea ai danni di una troupe di Striscia La Notizia guidata dall’inviato Vittorio Brumotti, noto al pubblico del programma di Canale 5 per i suoi servizi realizzati in quartieri dove è diffuso lo spaccio di droga. I tre giovani, di 20, 21 e 23 anni, sono stati incastrati proprio dalle immagini di alcuni filmati.

Brumotti è stato aggredito mentre stava realizzando un servizio sulle piazze di spaccio di stupefacenti nel rione Traiano. Al termine di una minuziosa attività di raccolta di elementi probatori i carabinieri della compagnia di Bagnoli, coordinati dalla Procura della Repubblica napoletana, hanno arrestato Davide Vittozzi, di 21 anni e Alberto Ottiero, di 23 anni, che sono stati portati nel carcere napoletano di Poggioreale, ed Emanuele Salvati, di 20 anni, che invece è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il 22 gennaio, durante l’aggressione, la troupe di Striscia riuscì a rientrare nei propri automezzi proprio grazie all’intervento dei militari dell’Arma. Contro la troupe di Striscia La Notizia e i carabinieri vennero lanciati oggetti e rivolti insulti e minacce.

(Immagine da video di Striscia La Notizia: Vittorio Brumotti al Rione Traiano di Napoli)