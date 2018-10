Salvini: «Con Giorgia Meloni insieme per Europee e Roma»

«Sono contento di aver fatto con Giorgia Meloni la corsa alle comunali di Roma: l’altra volta eravamo soli contro il mondo e soprattutto per merito di Giorgia siamo arrivati a tanto così dal vincere. Col senno di poi anche i romani avrebbero preferito che andasse in maniera diversa: troviamoci per ragionare di Europa, visto che arriva, e anche di Roma». Lo dice Matteo Salvini in un’intervista a Night Tabloid, registrata nei giorni scorsi, che andrà in onda questa sera. «Dobbiamo vederci presto», aggiunge.

E GIORGIA MELONI COSA RISPONDE? «SONO CONCENTRATA PER LE EUROPEE»

«Non sono così certa che se la Raggi venisse condannata in primo grado lascerebbe Roma o che il M5S accetterebbe questa sconfitta in questa maniera così palese e plateale per cui le cose sono tutte da vedere», ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite alla trasmissione Night Tabloid su Rai 2, alla domanda su una sua possibile ricandidatura a sindaco di Roma qualora arrivassero le dimissioni di Virginia Raggi. «Il 26 maggio si vota per le elezioni europee, è una sfida epocale, sono concentrata in campo per questa sfida. Quando a Roma si presenterà il caso ne parleremo», conclude Meloni.

(foto ANSA/CLAUDIO PERI)