No, non hanno hackerato il sito e la pagina di Più Europa

Molti si stanno chiedendo sui social cosa sia successo al sito e alla pagina facebook di Più Europa. anche il profilo di Benedetto Della Vedova presenta lo stesso “hackeraggio”.

“L’Europa è morta” recita la scritta che appare su diversi profili collegati alla forza politica che sostiene Emma Bonino. In realtà come spiega Il Foglio si tratta di una protesta coordinata.

Lunedì 22 ottobre il coordinatore e l’amministratore di +Europa, Benedetto Della Vedova e Silvja Manzi, hanno presentato all’Agcom (l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), una denuncia di totale azzeramento degli spazi della forza politica in Rai. Non proprio un bell’esempio di pluralismo informativo. Secondo il partito, che basa la propria denuncia sulle rilevazioni mensili della stessa Agcom, c’è stato un “totale azzeramento di +Europa dai tg e dalle trasmissioni di approfondimento politico”. Il tempo di parola “è stato nei telegiornali (tutte le edizioni) delle testate RAI, pari allo 0,06 per cento nel mese di giugno, allo 0,08 per cento a luglio, allo 0,15 per cento ad agosto, allo 0,05 per cento a settembre”, si legge in una nota diffusa da +Europa. In tutte le edizioni dei tg delle testate Mediaset, inoltre, il partito è stato totalmente assente a giugno e luglio e ha totalizzato lo 0,01 ad agosto e lo 0,02 a settembre.