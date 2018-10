Ora potrai riconoscere le moleste telefonate commerciali dal prefisso

Da questo momento in poi, non potrai più sbagliarti. Le chiamate commerciali, quelle che arrivano sui nostri telefoni fissi o mobili per proporre iniziative di diverso tipo (sia per quanto riguarda le compagnie telefoniche, sia per quanto riguarda altri gestori), saranno perfettamente riconoscibili dallo stesso prefisso, lo 0844 o lo 0843.

Prefisso 0844, cos’è

La decisione è stata presa dal Garante delle comunicazioni, come ha rivelato in esclusiva il quotidiano La Repubblica. Il prefisso potrà essere applicato a quelle chiamate che riguardano ricerche di mercato e pubblicità di ogni genere. Saranno incluse, dunque, anche chi contatta gli utenti per far compilare loro dei questionari per indagini di mercato.

La legge, in realtà, era già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 febbraio 2018, ma non era ancora stata applicata. Ovviamente, ci saranno dei distinguo ma anche nei casi in cui non comparirà il prefisso 0844, il consumatore avrà degli strumenti che gli permetteranno di facilitargli le cose. Alcune società, come Tim o Sky, che si appoggiano ai call center continueranno ad avere un numero che inizia con lo 0 (come se fosse il prefisso di una qualsiasi città italiana) o con il 3 (come se fosse un numero di telefono cellulare).

Il diverso prefisso per le chiamate con fini di rilevazione statistica

Tuttavia, mentre prima l’utente – qualora non avesse risposto alla chiamata – non aveva la possibilità di ricontattare il numero, adesso lo potrà fare. Insomma, non sarà più possibile avere delle chiamate perse che non possono essere identificate perché risulterà impossibile ricontattare il gestore.

Per le rilevazioni statistiche, il prefisso utilizzato sarà leggermente diverso da quello delle chiamate commerciali: non 0844, come si diceva, ma 0843. L’Istat – istituto nazionale di statistica – avrà un numero dedicato, non corrispondete a questi ultimi elencati. La decisione, che è diventata ufficiale ieri, dovrà ora essere messa in pratica: nel giro di due mesi, i centralini da dove partono chiamate commerciali o statistiche dovranno adeguare i loro strumenti.

